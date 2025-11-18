Aprueban funcionamiento de nuevo operador de tarjetas: ¿Cómo es y a qué banco le pertenece?

18 nov. 2025 - 11:25 hrs.

En los últimos meses, la industria bancaria ha experimentado varios movimientos. Por ejemplo, dos importantes entidades se fusionaron y desde el 1 de noviembre que están operando bajo un mismo nombre; además, un organismo se estrenó después de diez años sin conocerse de nuevos actores en el mercado.

Ahora, lo más reciente es la autorización de funcionamiento como operadora de tarjetas de pago que recibió un famoso banco por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En palabras sencillas, con este permiso, ahora puede ofrecerle a los comercios los tradicionales terminales punto de venta, también conocidos como POS y que sirven para que los clientes paguen con tarjetas.

El nuevo operador de tarjetas que llega al mercado

La autorización de la CMF fue hacia una solicitud que llevaba gestionándose desde el segundo semestre del año pasado. Mediante una resolución emitida el 17 de noviembre, la Comisión aprobó el funcionamiento de Banchile Pagos, la nueva herramienta que Banco de Chile ofrecerá a empresas y pymes.

La historia se remonta a julio de 2024, cuando se constituyó la sociedad anónima Operadora de Tarjetas B-Pago, cuyo nombre se modificó en enero para pasar a denominarse Operadora de Tarjetas Banchile Pagos.

Luego, la sociedad solicitó ser inscrita en el Registro Único de Operadores Tarjetas de Pago. Para ello, debió presentar pruebas de funcionamiento, tales como procesos de operación de tarjetas de pago, la continuidad operacional, el registro contable, la seguridad de la información y su forma de acreditación.

Toda la documentación fue reunida mediante un informe elaborado por la consultora Deloitte, presentado a la CMF durante la segunda semana de noviembre. Tras un análisis, la Comisión determinó que Banchile Pagos "se encuentra preparada para iniciar sus operaciones como operador de tarjetas de pago" y que "no existen inconvenientes para otorgar la autorización para su funcionamiento", señala la resolución.

¿Cómo es el terminal de venta de Banchile Pagos?

El dispositivo de Banchile Pagos será similar al que poseen otras entidades —las de Transbank y Getnet son algunas de las más populares—, pero desde Banco de Chile promocionan que el suyo admitirá pagos con tarjeta de crédito, débito y prepago; transacciones mediante billeteras digitales; emisión de boletas electrónicas; y una auto-instalación vía código QR.

Al igual que algunos de sus competidores, los negocios que incorporen el nuevo operador de tarjetas —el objetivo es llegar a 150.000 comercios dentro de los próximos tres años— podrán utilizar alternativas digitales como link de pago, web checkout y micrositios.

