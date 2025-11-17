En prestigioso ranking de revista Forbes: Viña chilena fue elegida como la mejor del mundo

17 nov. 2025 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Ni más ni menos que Forbes, la revista especializada en el mundo de negocios y finanzas, fue la entidad que reconoció a una viña chilena como la mejor del mundo. En el The World’s 50 Best Wineries 2025, realizado por el mismo medio, aparecieron cinco viñas nacionales.

Fue la viña Santa Rita, la escogida como la número uno a nivel global, superando a emblemáticas bodegas como Penfolds - Magill Estate de Australia; Trapiche Winery, Zuccardi Valle de Uco y Bodega Lagarde de Argentina; Château Smith Haut Lafitte, Château d’Esclans y Champagne Billecart-Salmon de Francia; Dr. Loosen de Alemania; Stag’s Leap Wine Cellars de Estados Unidos; y Marqués de Murrieta de España, entre otras.

El hecho de que una viña nacional sea declarada como la mejor del mundo y sumado a que otras cinco aparezcan entre las 50 mejores del orbe, reafirma el liderazgo del país en materia vitivinícola. Las otras que asoman en el listado son las siguientes:

Santa Carolina (#11)

Viu Manent (#14)

De Martino (#37)

VIK (#48)

De esta manera, Chile se posicionó como una de las naciones con más presencia en el escalafón junto a Argentina, España, Francia y Australia.

El ranking elaborado por Forbes consideró múltiples dimensiones como la relevancia histórica, mentoría e influencia, innovación en técnicas enológicas, manejo de viñedos y packaging, sustentabilidad, experiencia enoturística, alcance global de la marca, puntajes y consistencia de los vinos, así como su presencia en rankings internacionales de vino, turismo y sostenibilidad.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y refleja el trabajo de generaciones que han hecho de Santa Rita un referente del vino y la cultura en Sudamérica. Más que un premio a una viña, es una distinción que celebra el legado, la identidad y la proyección de nuestro país en el mundo”, señaló Elena Carretero, Gerente de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Turismo de Santa Rita. Y agregó: "Refleja una visión que combina historia, sostenibilidad y proyección de futuro, con el compromiso de preservar el patrimonio de Chile para las próximas generaciones".

Otro punto importante a destacar es que la viña en cuestión fue fundada en el 1880, siendo declarada Monumento Histórico en 1972 y ofrece experiencia enoturísticas a sus visitantes.

Todo sobre Empresas