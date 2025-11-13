Este es el único tipo de profesional que "nunca" será reemplazado por la IA, según Jeff Bezos

13 nov. 2025 - 15:42 hrs.

No hay dudas que la inteligencia artificial alcanzó niveles de gran asombro. De un modo casi inconsciente, las personas interactúan con ella durante casi todo el día: a través de sus celulares y relojes inteligentes, filtros de cámara y reconocimiento facial, el algoritmo de las redes sociales, etcétera.

Si bien se recomienda siempre mantener un grado de incredulidad, la IA puede aconsejar o resolver problemas en cuestión de segundos, quizá más rápido y efectivo que el método que utilizaría una persona.

¿Será que la Inteligencia Artificial reemplazará al ingenio humano? De seguro, muchos piensan que sí, pero hay un líder en tecnología que piensa lo contrario. Jeff Bezos, el hasta ahora tercer hombre más rico del mundo —detrás de Elon Musk y Mark Zuckerberg—, reveló cuál es el tipo de profesional que nunca será reemplazado por la IA.

¿Qué profesional jamás será reemplazado por la IA, según Jeff Bezos?

En el marco de su participación en la Italian Tech Week —un evento que reunió en Italia a empresas, inversores y emprendedores ligados al mundo de la tecnología—, Bezos abordó el temor que existe sobre una eventual pérdida de millones de empleos a costa de una dominación de la IA.

Jeff Bezos durante su charla en la Italian Tech Week (AFP)

Sus palabras aplacaron la incertidumbre en torno a ese eventual futuro, pues para él, el único tipo de profesional que jamás podrá ser sustituido por la Inteligencia Artificial es el que tiene la capacidad de inventar, porque esa facultad diferencia a los humanos de las máquinas.

"La invención no solo impulsa la innovación, también es la base de todo avance tecnológico. Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora", aseguró el fundador de Amazon, compañía cuyos productos y servicios son la mejor representación de la IA en el uso cotidiano (Alexa, por ejemplo).

¿Qué opina la IA sobre los dichos de Jeff Bezos?

Frente a la opinión del empresario estadounidense, faltaba conocer la reflexión de la aludida, aplicando la misma consulta para cada uno de sus máximos representantes.

Imagen referencial (Shutterstock)

ChatGPT respondió que "la chispa que lleva a una verdadera innovación disruptiva sigue siendo humana". No obstante, precisó que "la frontera entre 'crear' e 'inventar' será cada vez más difusa. Las inteligencias artificiales pueden acelerar descubrimientos, inspirar ideas o incluso sugerir caminos que los humanos no habían visto".

Gemini, la IA de Google, coincidió con el magnate: "La invención real, la que implica plantear problemas nuevos, definir soluciones a nivel fundamental y establecer nuevos paradigmas, es actualmente una capacidad distintiva y resistente del ser humano frente a la inteligencia artificial. La visión, el riesgo y la perspicacia para inventar seguirán siendo el activo más valioso del ser humano".

Por último, Copilot de Microsoft siguió la misma senda: "Aunque soy una IA avanzada, debo admitir que hay algo profundamente especial en la capacidad humana de inventar. La invención no es solo generar algo nuevo; es darle sentido, arriesgarse, apostar por lo improbable. Por ahora, ahí la IA no compite. Puedo ser una herramienta poderosa para potenciar la invención, pero no reemplazar el impulso humano que la origina".

