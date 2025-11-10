Expareja de Alexis Sánchez se convirtió en especialista en Inteligencia Artificial

10 nov. 2025 - 14:39 hrs.

La española Laia Grassi, quien hace más de 10 años fue pareja de Alexis Sánchez, se encuentra viviendo en estos momentos uno de sus mejores momentos profesionales. La rubia es una exitosa conferencista en torno a temas de publicidad, mundo digital e inteligencia artificial (IA).

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Grassi reveló cómo fue que decidió dar el giro a su carrera, pasando del diseño gráfico a la IA, asegurando que todo ocurrió luego que en una empresa en la que trabajaba, por el 2018, se dio cuenta de que los humanos podrían ser prescindibles.

La experiencia de Laia con la Inteligencia Artificial

"Alguien vino y puso encima de la mesa un sistema de diseño líquido que aprendía. No dormí esa noche ni las siguientes tres. Me quedé totalmente impactada al ver el futuro y el potencial que tenía delante. Era objetivamente mejor: más funcional, 30% más barata de producir, con proporciones que no deberían funcionar, pero funcionaban. (ChatGPT) No me llamó mediocre directamente, pero cuando preguntó '¿todavía necesitamos creativos humanos?', el mensaje estaba claro", recordó.

En ese instante, Laia no escondió que sintió miedo, ira, negociación y luego, aceptación, ya que se dio cuenta de que ella podía ser reemplazada.

Laia y Alexis Sánchez

"La IA si va a cambiar trabajos, no voy a mentirte, pero no es como piensas (...) es una herramienta brutalmente poderosa que amplifica lo que ya eres. Si eres mediocre, te hará más mediocre. Si eres brillante, te hará más brillante. El futuro no es humanos versus máquinas, es humanos sin máquinas versus humanos con máquinas. Adivina quiénes van a ganar", sentenció.

Para finalizar, Laia explicó cómo ella usa concretamente algunas plataformas de IA que se encuentran disponibles en internet.

"Uso ChatGPT como terapeuta cuando son las 3 AM y ni puedo dormir. Le pido que me ayude a entender por qué me molestó algo que leí. Uso Ideogram para visualizar cómo reorganizar mi casa antes de mover un solo mueble. Le pido a Gemini que me escriba el email incómodo que llevo tres semanas evitando. Uso IA para planificar viajes encontrando lugares que los turistas no conocen", confesó.

Todo sobre Famosos chilenos