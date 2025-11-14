La curiosa historia de las chalas Zico: Un nombre sacado de una historia incomprobable

14 nov. 2025 - 16:24 hrs.

Sin duda que uno de los productos de calzado más populares en nuestro país, responde a las chalas Zico. ¿Pero de dónde provienen estas sandalias? Esa interrogante fue la que intentó resolver el estudio jurídico Zamora IP a través de su cuenta de Instagram.

En primera instancia, Juan Pablo Zamora, miembro del estudio jurídico, indicó que el dueño de la firma es proveniente de Hong Kong, son fabricadas en China y se trata de un modelo japonés.

De acuerdo al abogado, la marca debe su nombre al reconocido futbolista brasileño Zico, quien disputara tres mundiales a finales de los 70 y principio de los 80 con su país.

"Cuenta el mito que en los 80 el brasileño se recuperó milagrosamente de una lesión usando unas chalas parecidas", aseguró, aunque rápidamente Zamora precisó que "no existe ninguna fuente que corrobore esta historia y el exfutbolista jamás la ha mencionado".

"El producto parece ser la versión genérica y de bajo costo de sandalias de masaje cuyo primer modelo fue lanzado al mercado en Japón el año 1965 por Kyu-Kkichi Yanamashi bajo la marca Kenkoh, la que existe hasta hoy", agregó.

"Después del éxito de este producto, versiones 'alternativas' comenzaron a ser fabricadas en China y llegaron a Chile durante los 70 y 80", sumó.

"Kashing Matthew Lam llegó a Chile desde Hong Kong para trabajar en la Zofri y en el año 2009 registró la marca Zico para calzado y vestuario, lo que fue una jugada maestra: la marca era muy popular y nadie la había registrado. Esto casi no ocurre porque lo secuestraron en Buenos Aires durante 6 días el año 2008", añadió.

Pero la historia no termina ahí, pues Zamora recalca que "una marca casi idéntica estuvo registrada en China, por una empresa china, entre los años 2001 y 2021, pero no fue renovada".