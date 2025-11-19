Clásico restaurante santiaguino reabrirá sus puertas en nueva locación tras 14 años cerrado: ¿Dónde se ubicará?

19 nov. 2025 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tras más de 14 años desde que se anunció su cierre, un clásico restaurante ubicado en el centro de Santiago volverá a abrir sus puertas. Esto significa una gran noticia para los nostálgicos de los lugares emblemáticos, considerando que el lugar, que fue fundado en 1957, tendrá una segunda etapa tras decir adiós en 2011.

Se trata del Valle de Oro. El dueño del recinto y responsable de su fundación es Gerardo Inserrato quien abrió su emprendimiento por aquel entonces estuvo emplazado en Alameda con Portugal.

Sin embargo, esta reapertura no está fijada para realizarse en lo que era su tradicional locación, sino que en esta oportunidad se emplazarán en el sector oriente de la capital.

¿Dónde estará ubicada la nueva sucursal del Valle de Oro?

De acuerdo con lo que consigna The Clinic, el recinto destacó que "en 2011 cerramos nuestras puertas. En nuestra memoria permanece Francisco Landauro, socio a cargo de la gestión y pilar fundamental del Valle por tantos años, recordando con cariño por todos quienes compartieron esta historia. Fue una etapa difícil, pero también llena de gratitud, hacia quienes hicieron el Valle de Oro un lugar tan querido".

"Iniciamos un nuevo capítulo que respeta la escancia, pero la proyecta al presente. Cambia la esquina, no el corazón", aseguraron para presentar el nuevo lugar del proyecto, el que estará ubicado en el Barrio El Golf, en calle Agustín Leguía.

“La barra vuelve a invitar a la conversación, la carta recupera el ADN fuente de soda con guiños actuales, y el equipo trae ese servicio cercano que nos defiende”, dicen.

