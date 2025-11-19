Cencosud buscaría expandirse: El importante supermercado que pasaría a su control

19 nov. 2025 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante hito con miras a seguir profundizando su expansión internacional es el que podría cumplir el holding chileno Cencosud. La firma cuenta con presencia no solo en Chile, sino también en Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil.

Y es precisamente en este último mercado donde la compañía estaría buscando afianzarse aún más, pues entre sus planes estaría la adquisición de Natural da Terra (HNT), activo perteneciente a Americanas.

A pesar de que han existido otros interesados en la marca brasileña, Cencosud tiene el panorama un poco más libre, luego de que otros potenciales oferentes hayan quedado atrás.

Cencosud ya tiene presencia en Brasil

De acuerdo con lo consignado por el Diario Financiero, la venta de HNT está siendo llevada adelante por el banco de inversión BR Partners y forma parte del plan de recuperación de Americanas. La idea es cerrar la operación a comienzos de 2026.

Si bien Americanas compró Hortifruit en 2021 por cerca de 390 millones de dólares, actualmente una crisis llevó a la firma a solicitar su reorganización judicial, llegando a recibir ofertas por apenas un cuarto de ese valor.

Cabe destacar que, a mediados de este año, Cencosud concretó la venta de la totalidad de la cadena Bretas en Brasil, en una operación valorizada en unos 123 millones de dólares. En todo caso, Cencosud sigue teniendo una presencia importante en el gigante sudamericano con participaciones GBarbosa, Perini, Super Familia, Prezunic y Giga.

