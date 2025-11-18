Siete regiones del país y nueve comunas de Santiago: ¿Dónde y cuándo pasará la Caravana Navideña de Coca-Cola?
- Por Cristian Latorre
La Región Metropolitana se prepara para recibir la tradicional Caravana Navideña de Coca-Cola, uno de los eventos más esperados en vísperas de Navidad. Este año, la compañía promete llenar las calles de luces, música y los icónicos camiones alegóricos, con Viejos Pascueros y sus ayudantes.
En su edición 2025, la caravana recorrerá nueve comunas de Santiago y otras ciudades en siete regiones del país, llevando la magia navideña a miles de familias.
Caravana Navideña Coca-Cola: ¿Dónde pasará?
El recorrido se realizará entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre en varias regiones. Aquí el detalle:
Región Metropolitana
- Puente Alto: sábado 6 de diciembre
- Las Condes: domingo 7 de diciembre
- Providencia: martes 9 de diciembre
- San Joaquín: miércoles 10 de diciembre
- La Reina: sábado 13 de diciembre
- Peñalolén: lunes 15 de diciembre
- Renca: martes 16 de diciembre
- La Florida: miércoles 17 de diciembre
- Maipú: jueves 18 de diciembre
Región de Coquimbo
- Coquimbo: sábado 20 de diciembre
Región de Valparaíso
- Viña del Mar: jueves 11 de diciembre
Región del Maule
- Talca: jueves 4 de diciembre
Región del Biobío
- Concepción: miércoles 3 de diciembre
Región de La Araucanía
- Temuco: martes 2 de diciembre
Región de Los Lagos
- Puerto Montt: lunes 1 de diciembre
