Siete regiones del país y nueve comunas de Santiago: ¿Dónde y cuándo pasará la Caravana Navideña de Coca-Cola?

La Región Metropolitana se prepara para recibir la tradicional Caravana Navideña de Coca-Cola, uno de los eventos más esperados en vísperas de Navidad. Este año, la compañía promete llenar las calles de luces, música y los icónicos camiones alegóricos, con Viejos Pascueros y sus ayudantes.

En su edición 2025, la caravana recorrerá nueve comunas de Santiago y otras ciudades en siete regiones del país, llevando la magia navideña a miles de familias.

Caravana Navideña Coca-Cola: ¿Dónde pasará?

El recorrido se realizará entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre en varias regiones. Aquí el detalle:

Región Metropolitana

Puente Alto : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Las Condes : domingo 7 de diciembre

: domingo 7 de diciembre Providencia : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre San Joaquín : miércoles 10 de diciembre

: miércoles 10 de diciembre La Reina : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Peñalolén : lunes 15 de diciembre

: lunes 15 de diciembre Renca : martes 16 de diciembre

: martes 16 de diciembre La Florida : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Maipú: jueves 18 de diciembre

Región de Coquimbo

Coquimbo: sábado 20 de diciembre

Región de Valparaíso

Viña del Mar: jueves 11 de diciembre

Región del Maule

Talca: jueves 4 de diciembre

Región del Biobío

Concepción: miércoles 3 de diciembre

Región de La Araucanía

Temuco: martes 2 de diciembre

Región de Los Lagos

Puerto Montt: lunes 1 de diciembre

