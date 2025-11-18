Siete regiones del país y nueve comunas de Santiago: ¿Dónde y cuándo pasará la Caravana Navideña de Coca-Cola?

Logo Mega

La Región Metropolitana se prepara para recibir la tradicional Caravana Navideña de Coca-Cola, uno de los eventos más esperados en vísperas de Navidad. Este año, la compañía promete llenar las calles de luces, música y los icónicos camiones alegóricos, con Viejos Pascueros y sus ayudantes.

En su edición 2025, la caravana recorrerá nueve comunas de Santiago y otras ciudades en siete regiones del país, llevando la magia navideña a miles de familias.

Caravana Navideña Coca-Cola: ¿Dónde pasará?

El recorrido se realizará entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre en varias regiones. Aquí el detalle:

Región Metropolitana

  • Puente Alto: sábado 6 de diciembre
  • Las Condes: domingo 7 de diciembre
  • Providencia: martes 9 de diciembre
  • San Joaquín: miércoles 10 de diciembre
  • La Reina: sábado 13 de diciembre
  • Peñalolén: lunes 15 de diciembre
  • Renca: martes 16 de diciembre
  • La Florida: miércoles 17 de diciembre
  • Maipú: jueves 18 de diciembre

Región de Coquimbo

  • Coquimbo: sábado 20 de diciembre

Región de Valparaíso

  • Viña del Mar: jueves 11 de diciembre

Región del Maule

  • Talca: jueves 4 de diciembre

Región del Biobío

  • Concepción: miércoles 3 de diciembre

Región de La Araucanía

  • Temuco: martes 2 de diciembre

Región de Los Lagos

  • Puerto Montt: lunes 1 de diciembre
 
 
 
