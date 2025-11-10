Coca-Cola confirma el regreso de la Caravana de Navidad este 2025: ¿Cuándo comienza?

10 nov. 2025 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los panoramas que más atención concita por parte de los chilenos que celebran Navidad, es la tradicional Caravana Navideña a cargo de la empresa de refrescos Coca-Cola, la cual se toma diferentes ciudades de todo Chile.

Para esta instancia, la compañía adorna con luces y motivos navideños algunos de sus camiones con los cuales reparten sus bebidas a los negocios del país, sumando además carros alegóricos de Viejitos Pascueros y sus ayudantes.

El anuncio

Durante la jornada de este lunes 10 de noviembre, el Instagram oficial de Coca-Cola publicó el afiche en el que anunciaron el regreso de la esperada Caravana de Navidad, en su edición 2025.

"¡Es hora! La caravana navideña de Coca-Cola Zero vuelve a las calles para llenar de alegría cada rincón del país. Luces, música, sonrisas y mucha Magia de Verdad. ¿Listo para recibirla en tu ciudad?", escribieron en la descripción del posteo.

"Wii, como todos los años", "genial", "ojalá verlos nuevamente en Puerto Montt", "qué hermoso, ya les iba a preguntar", "mi hijo estará muy feliz de verlos acá en Puente Alto", "por Renca fue hermoso el año pasado", son parte de los mensajes de la publicación.

Cabe destacar que, por ahora, el trazado de la Caravana y su fecha de inicio aún no han sido dadas a conocer, puesto que se suele informar dónde pasará a fines de noviembre o principios de diciembre.

