Fantasilandia en San Bernardo: ¿Cuándo sería la apertura del nuevo recinto?

07 nov. 2025 - 16:42 hrs.

La llegada de Fantasilandia a la comuna de San Bernardo será un hito importante en el desarrollo urbano y recreativo del sector sur de la Región Metropolitana. Después de décadas funcionando en Parque O’Higgins, el tradicional parque de entretenciones iniciará una nueva etapa en un espacio más amplio y moderno.

Desde el punto de vista económico y social, la nueva ubicación traerá un impacto positivo en la comunidad local. Se espera la creación de cientos de empleos directos e indirectos, además de un impulso al comercio, el turismo y los servicios de la zona.

¿Cuándo abre Fantasilandia en San Bernardo?

Cuando la sociedad comercial Itahue Limitada —matriz de Fantasilandia— ingresó el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, precisó que las labores en San Bernardo se iban a desarrollar en dos etapas.

La primera fase es la construcción de obras e instalaciones principales, como es el caso de oficinas, baños, bodegas, accesos, estacionamientos, entre otros. Todo sumado a las faenas e instalaciones de las atracciones asociadas al parque temático.

Fantasilandia (Instagram)

Mientras que la segunda contempla todas las obras e instalaciones asociadas al parque acuático. Es precisamente este el que primero debería estar listo, en diciembre de 2026. Cerca de un año más tarde, en diciembre de 2027, será el turno del recinto temático.

La oferta de diversión estará compuesta por 65 juegos —conoce aquí cuáles serán todos—, divididos en tres categorías: adrenalina, familiar y kids.

¿Estación Lo Herrera-Fantasilandia?

En julio pasado, autoridades de San Bernardo, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y Fantasilandia tuvieron una ceremonia simbólica para abordar la eventual construcción de una estación cerca del recinto, lo que beneficiaría a los vecinos y a los trabajadores y visitantes del parque de entretenciones.

La propuesta es que la posible estación de trenes esté a pasos de la intersección de la Ruta 5 Sur con calle Eliodoro Yáñez. De concretarse, la parada y la nueva sede de Fantasilandia estarían separadas por apenas siete minutos en vehículo, suponiendo que el parque dispondrá de buses de acercamiento, como lo anunció originalmente.

Para el municipio, aquella reunión fue un punto de no retorno, en el sentido de que insistirán en la construcción. Mientras que en EFE fueron más cautelosos y depositaron las probabilidades en los estudios de ingeniería.

Todo sobre Fantasilandia