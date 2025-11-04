Paris Parade 2025: Conoce cuándo será y los personajes que se harán presente en el icónico desfile navideño

04 nov. 2025 - 18:55 hrs.

Cuando quedan menos de dos meses para celebrar Navidad, las familias podrán disfrutar de una nueva celebración del Paris Parade, el tradicional desfile que durante más de una década ha llenado las calles de la Región Metropolitana con la magia de los personajes infantiles, música y sorpresas.

La multitienda Paris reveló en octubre detalles de la edición 2025, que llevará por lema "Por un mundo mejor: La voz de la esperanza". El evento contará con 13 imponentes globos gigantes y presentará nuevas figuras del mundo de la animación y la cultura popular.

Conoce los queridos personajes que participarán en el Paris Parade 2025

La invitación a participar está abierta para el domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:00 horas. En esta edición, el recorrido comenzará en la Av. Providencia, a la altura del Metro Salvador, y finalizará en Alameda, frente a La Moneda.

Las familias podrán disfrutar de globos que surcarán los cielos de la capital, inspirados en personajes muy queridos. Entre ellos destacan la adorable Hello Kitty, la traviesa Kuromi, el entrañable reno Ralf, los valientes cachorros de Paw Patrol y el joven aprendiz de magia, Harry Potter.

Paris Parade

El elenco se completa con el ingenioso Bugs Bunny, el entrañable Chavo del Ocho, la enérgica Bluey, el veloz Sonic, el heroico Batman, la curiosa Peppa Pig, el vibrante Colorito y las valientes Chicas Súper Poderosas.

"En esta nueva versión de Paris Parade quisimos reunir a figuras que han marcado la infancia de distintas generaciones. En Paris y Cencosud buscamos ofrecer experiencias extraordinarias en cada momento y ver a estos entrañables personajes reunidos frente a miles de personas será un momento mágico y emocionante, que refuerza nuestro mensaje de unión y alegría", señaló Fernanda Kluever, Gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris.

Bluey de Paris Parade

En este sentido, la compañía destacó que cada uno de estos personajes fue seleccionado por su capacidad de conectar con grandes y chicos, transmitiendo valores como la amistad, la solidaridad, la creatividad y la esperanza.

