Día de los Muertos en Chile: ¿Dónde celebrar el evento de la cultura mexicana?

27 oct. 2025 - 17:00 hrs.

El Día de los Muertos es una festividad típica de la cultura mexicana, pero ha trascendido las fronteras y son varios países del mundo que conmemoran esta celebración que busca recordar y homenajear a personas que han fallecido.

Chile no ha sido la excepción y algunos esperan esta fecha para poder celebrar el Día de los Muertos, es más, ya se están organizando algunos eventos para poder festejar este día.

¿Dónde celebrar el Día de los Muertos?

La comuna de Las Condes se está preparando con todo para este día con un evento organizado por la Corporación Cultural de Las Condes.

El Día de los Muertos se realizará en el Parque Santa Rosa de Apoquindo los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre y tendrá diversas actividades desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

Entre los panoramas que se podrá disfrutar en el evento está el espectáculo de apertura con pasacalles y representaciones de la festividad, bailes y música tradicional de México como rancheras, la transmisión de la película infantil "Hola Frida" y presentación de cuentacuentos en ambas jornadas.

En cuanto al precio de las entradas, estas tendrán un valor general de $3.000 pesos, mientras que las personas que cuenten con la tarjeta Vecino Las Condes solo pagarán $2.000 y en cuanto a los niños, podrán ingresar gratis hasta los 14 años, siempre y cuando realicen el canje del ticket previamente.

Todo sobre Panoramas