Oktoberfest Chile 2025 en Malloco: Conoce la cartelera de artistas y cómo comprar entradas

27 oct. 2025 - 14:51 hrs.

Oktoberfest Chile 2025 celebrará su vigésimo aniversario con una edición especial que promete ser la más grande de su historia. Con dos décadas de tradición, el evento reunirá nuevamente a miles de asistentes en torno a la cerveza artesanal, la gastronomía bávara y la música en vivo, consolidándose como una de las festividades más esperadas del año.

Del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, el Centro de Eventos Múnich en Malloco se transformará en el corazón de la cultura cervecera, ofreciendo un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos. Como cada año, el recinto recreará el ambiente festivo de Baviera con decoraciones típicas, desfiles y actividades para todas las edades.

La programación incluirá la participación de más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, un variado line-up de artistas, catas guiadas, concursos y una amplia oferta gastronómica inspirada en la tradición alemana. Todo ello busca mantener el espíritu original de la celebración, pero con novedades que marcarán este aniversario especial.

Los horarios del evento serán el jueves 30 de octubre desde las 13:30 horas, y los días viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas. Oktoberfest Chile 2025 invita a celebrar con responsabilidad una experiencia única que combina cultura, sabor y alegría en el clásico entorno del Centro de Eventos Múnich en Malloco.

Artistas por día

Jueves 30: Zillertal Orchester, Kuervos del Sur, Ni tan del Sur, Circo Beat (Tributo a Fito Páez)

Viernes 31: Zillertal Orchester, Fothers Muckers, Tributo a The Beatles e Iron Maiden con Revelations.

Sábado 1: Zillertal Orchester, Chico Trujillo , Tributo a Bad Bunny y Los Prisioneros por Los Sudakas.

, Tributo a Bad Bunny y Los Prisioneros por Los Sudakas. Domingo 2: Zillertal Orchester, Comedy con Mauricio Palma + Violento Parra, Mono con Navaja, Tributo a Oasis (Hypersonic), Red Bull Batalla con Adesong y Jokker.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket, el único canal oficial de venta para el evento. Además, durante los días del evento, también habrá boletería habilitada en el recinto para la compra de entradas de forma presencial.

Los estacionamientos oficiales estarán disponibles a través de PuntoTicket (acceso B, Camino Berlín) y serán administrados por el Cuerpo de Bomberos de Malloco, destinándose el 100% de la recaudación en beneficio directo de la institución. Cupos limitados hasta agotar stock.

