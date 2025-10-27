Con vertientes naturales, pumptrack y más de 300 hectáreas: Así es el nuevo Parque Guay Guay, el segundo más grande de Santiago

27 oct. 2025 - 12:39 hrs.

A comienzos de octubre abrió sus puertas el Parque Guay Guay, el segundo parque urbano más grande ubicado en Santiago y que cuenta con diversas actividades para todo tipo de panoramas outdoor.

Ideal para pasear en familia, pero también para practicar deporte por su infraestructura de primer nivel, pero también por la seguridad que ofrece en sus instalaciones.

¿Dónde queda el Parque Guay Guay?

Ubicado en Chicureo, en la comuna de Colina, por Avenida Los Ríos, Parque Guay Guay correspondía a un terreno de la familia Bouchon, ligados a la Viña Bouchon, la que vendieron en 2024 a Viña Undurraga.

¿Cómo es el Parque Guay Guay?

Con 300 hectáreas (superado solamente por el Parque Metropolitano con más de 700 hectáreas), el recinto cuenta con más de 18 pistas de Mountain Bike, 12 kilómetros de trekking, ideal para aficionados y profesionales deportistas.

Además, dentro del parque hay dos Pumptrack, que consisten en pistas para andar en bicicleta, uno de ellos pensado exclusivamente para que los niños puedan pasear, pues tiene ondas suaves, de manera que sea seguro para ellos.

Lo anterior sumado a su atractivo natural con kilómetros de área verdes, senderos e incluso una vertiente natural.

¿Cómo acceder?

Actualmente, el Parque Guay Guay se encuentra en periodo de marcha blanca, por lo que para ingresar, es necesario contar con una membresía, es decir, no se venden tickets diarios ni hay venta presencial.

Su horario es de lunes a viernes desde las 10:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde, mientras que los sábados, domingos y festivos es desde las 7:30 de la mañana hasta las 20:30 horas.

Se espera que la marcha blanca se extienda hasta su inauguración oficial, lo que está planificado para abril del 2026.

