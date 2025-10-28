Quedó entre las 100 mejores de Sudamérica: Esta es la mejor cafetería de Santiago según prestigioso ranking

28 oct. 2025 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante reconocimiento recibió un coffee bar chileno, luego de que un prestigioso ranking posicionara al establecimiento nacional entre el top 100 de los lugares de este estilo y como número 1 en Santiago de Chile.

Se trata de Artemisa Cocktail & Coffee Bar, espacio que fue distinguido como el mejor coffee shop de Santiago en la edición 2025 del prestigioso ranking "The South America’s 100 Best Coffee Shops", además de alcanzar el puesto n.º 77 a nivel sudamericano.

El anuncio se realizó en Bogotá durante la ceremonia de premiación organizada en el marco de la Expo Cafés de Colombia, una instancia que reúne a los más destacados referentes de la industria y busca visibilizar el talento y la innovación detrás de la cultura cafetera sudamericana.

“Este premio refleja el trabajo y la pasión con que buscamos conectar con cada persona que cruza la barra. Artemisa no solo es un lugar para tomar café, sino un laboratorio de experiencias”, señalaron Nadín Elías y Ricardo Guerrero, fundadores y líderes de la barra de Artemisa y de Bar Academy.

¿Dónde está ubicada?

El lugar está emplazado en Tajamar 287, Las Condes, a pasos del MUT y de la estación de Metro Tobalaba, a la que se puede llegar por Líneas 1 y 4.

A propósito de la condecoración, Artemisa ofrecerá durante el mes de noviembre una serie de actividades abiertas al público que incluirán catas de café, talleres de coctelería, Coffee Parties, noches de jazz y charlas sobre mixología con café.

Además, instalarán un contador en vivo que registrará en tiempo real cada nueva copa servida de Espresso Martini, simbolizando el espíritu de comunidad que impulsa su proyecto.

Todo sobre Panoramas