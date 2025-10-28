Festival Interno Verde: Estos son los jardines secretos que podrás conocer en noviembre

28 oct. 2025 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

Se acerca un panorama imperdible para los amantes de la naturaleza y las áreas verdes: el Festival Interno Verde, un evento gratuito que permitirá recorrer 20 jardines secretos de Santiago, ofreciendo una mirada única al pasado y presente de la ciudad.

El festival incluye proyecciones, talleres, visitas guiadas y actividades para adultos y niños, todas dedicadas a la naturaleza y la exploración urbana.

¿Cuáles son los jardines?

La mayoría se ubica en el centro de Santiago, especialmente en los barrios República y Yungay, aunque también hay espacios más alejados. Puedes explorar el mapa oficial para planificar tu itinerario.

Algunas actividades son abiertas, pero otras requieren preinscripción, como las visitas a la Embajada de Italia, el Museo de San Francisco, la Casona Ignacio Domeyko y el Jardín Modular.

Entre los jardines que destacan están:

Embajada de Italia

Colegio Santa Elena

Casa Quemada

Casa Ignacio Domeyko

Palacio Astoreca

Comunidad Club Hípico

Patio Dr. Moore

Palacio Cousiño

Centro La Planta

Campus El Claustro y más.

Descubre el listado completo de jardines y sus descripciones en el sitio oficial (clic aquí).

¿Cuándo es el Festival Interno Verde y cómo inscribirse?

El evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, con acceso 100% gratuito, aunque requiere inscripción previa.

Según el sitio oficial Interno Verde, puedes inscribirte en línea (clic aquí) o en persona. En el primer jardín que visites, los voluntarios verificarán tu inscripción online.

Si no te registraste por internet, podrás hacerlo en el lugar: firmarás el formulario y recibirás una pulsera personal, válida para ambos días, junto con el folleto del festival que incluye mapa y programación.

