Festival Interno Verde: Estos son los jardines secretos que podrás conocer en noviembre
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Se acerca un panorama imperdible para los amantes de la naturaleza y las áreas verdes: el Festival Interno Verde, un evento gratuito que permitirá recorrer 20 jardines secretos de Santiago, ofreciendo una mirada única al pasado y presente de la ciudad.
El festival incluye proyecciones, talleres, visitas guiadas y actividades para adultos y niños, todas dedicadas a la naturaleza y la exploración urbana.
¿Cuáles son los jardines?
La mayoría se ubica en el centro de Santiago, especialmente en los barrios República y Yungay, aunque también hay espacios más alejados. Puedes explorar el mapa oficial para planificar tu itinerario.
Algunas actividades son abiertas, pero otras requieren preinscripción, como las visitas a la Embajada de Italia, el Museo de San Francisco, la Casona Ignacio Domeyko y el Jardín Modular.
Entre los jardines que destacan están:
- Embajada de Italia
- Colegio Santa Elena
- Casa Quemada
- Casa Ignacio Domeyko
- Palacio Astoreca
- Comunidad Club Hípico
- Patio Dr. Moore
- Palacio Cousiño
- Centro La Planta
- Campus El Claustro y más.
Descubre el listado completo de jardines y sus descripciones en el sitio oficial (clic aquí).
¿Cuándo es el Festival Interno Verde y cómo inscribirse?
El evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, con acceso 100% gratuito, aunque requiere inscripción previa.
Según el sitio oficial Interno Verde, puedes inscribirte en línea (clic aquí) o en persona. En el primer jardín que visites, los voluntarios verificarán tu inscripción online.
Si no te registraste por internet, podrás hacerlo en el lugar: firmarás el formulario y recibirás una pulsera personal, válida para ambos días, junto con el folleto del festival que incluye mapa y programación.
