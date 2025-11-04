Incluirá visita de medallista de oro en Juegos Olímpicos de Tokio: Así puedes asistir gratis a final deportiva juvenil

04 nov. 2025 - 09:10 hrs.

El deporte escolar ha sido la base de muchos atletas destacados, como Lucas Nervi, Martina Weil, Claudio Romero y Benjamín Aravena, quienes iniciaron sus carreras en ediciones anteriores del New Balance Finals. Este torneo sigue consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de nuevos talentos.

En su octava edición en Chile, la cita reunirá a jóvenes deportistas del continente, incluyendo representantes de Argentina, Colombia, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Uruguay y México. El evento, abierto al público, se realizará en la pista atlética Eliana Gaete Lazo, en Las Condes.

Fernando Padovani, Brand Manager de New Balance, destacó que el objetivo es seguir impulsando a las promesas del deporte en la región. Recordó que el torneo, creado en 2016 y también presente en Estados Unidos, continúa creciendo y ofreciendo una oportunidad única para inspirar a nuevas generaciones.

Medallista olímpica dirá presente

La gran novedad de esta edición será la presencia de una invitada internacional de alto nivel: Kendall Ellis. La atleta estadounidense ganó oro en el relevo 4×400 y bronce en el relevo mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su visita busca compartir experiencias con los participantes y entregarles consejos prácticos desde su propia trayectoria. Para los jóvenes deportistas, será una ocasión especial para aprender de una figura con experiencia en las grandes competencias del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por kendall ellis, MBA, OLY (@kendi_kendall)

¿Cómo asistir?

El evento será totalmente gratuito y no se necesita obtener un ticket previo. La cita será en la Pista atlética Eliana Gaete Lazo, Club Deportivo Universidad Católica, ubicado en Avenida Las Flores 13000 en Las Condes.

Todo sobre Panoramas