Tren del Recuerdo continúa sus recorridos en noviembre: Conoce cuándo serán las próximas salidas del tour patrimonial

14 nov. 2025 - 16:00 hrs.

Si de panoramas se habla, una buena idea puede ser el Tren del Recuerdo, una iniciativa impulsada por la Corporación del Patrimonio Ferroviario, en alianza con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, mediante la cual se hacen recorridos turísticos en comunas del centro y sur del país.

Sus precios varían según el destino, el tipo de asiento que elija el usuario y el servicio que prefiera. Por ejemplo, un viaje en Salón Turista es más barato que ir en Comedor; también es más asequible un ida y vuelta que un tour por alguna viña incluido en el pasaje.

¿Cuáles son las próximas salidas del Tren del Recuerdo?

Los interesados en vivir la experiencia de movilizarse en un medio de transporte patrimonial pueden participar en alguna de las siguientes planificaciones:

Sábado 15 de noviembre: Santiago - Llay Llay (salida a las 08:20 horas)

(salida a las 08:20 horas) Sábado 15 de noviembre: Regional Llay Llay- Limache (salida a las 08:20 horas).

(salida a las 08:20 horas). Sábado 15 de noviembre: Santiago - Limache (salida a las 08:20 horas).

(salida a las 08:20 horas). Sábado 22 de noviembre: Santiago - San Antonio (salida a 08:20 horas).

(salida a 08:20 horas). Sábado 29 de noviembre: Santiago- Los Andes (salida a las 08:25 horas).

¿Cómo comprar pasajes para el Tren del Recuerdo?

Para comprar un pasaje, se ingresa al sitio oficial del Tren del Recuerdo, se selecciona el origen y destino de su viaje, junto con la fecha de la travesía. Luego, se elige el asiento para reservarlo con el nombre. Los últimos pasos son rellenar un formulario con los datos personales y de contacto, y efectuar el pago correspondiente.

En caso de querer comprar de forma presencial, se puede hacer en la boletería que dispone el tren en Estación Central, la que tiene un horario de atención de 11:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado es de 09:00 a 15:00 horas.

Todo sobre Panoramas