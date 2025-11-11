Con fotos tomadas solamente con iPhones: La exposición fotográfica gratuita que lanzó Apple en el GAM

11 nov. 2025 - 08:08 hrs.

Al igual que en las grandes capitales del mundo, Apple acercó el mundo del arte gracias a uno de sus más recientes lanzamientos en materia de smartphones. La marca estadounidense está detrás de "Los Ojos del Territorio: Despertar en Sueño", exposición fotográfica que se presenta en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y que muestra obras obtenidas a través de un teléfono.

Los fotógrafos Tomás Westenenk, Nay Jiménez y Cristián Aninat, utilizaron solamente iPhone 17 Pro Max para recorrer Chile a través de un lente distinto, pero que muestra cómo la tecnología también puede ser una herramienta creativa.

Los artistas recorrieron San Pedro de Atacama, el Desierto Florido, Valparaíso y la Patagonia para capturar imágenes, destacando que la herramienta les permite moverse con mayor facilidad en los entornos, respecto a una cámara fotográfica.

"Estábamos dentro del glaciar, arriba de los kayak, haciendo contenido con una sola mano. Pudimos capturar fotos que sin el teléfono no habríamos podido lograr", aseguró Westenenk.

Sobre la muestra, la curadora Paula Solimano aseguró que las fotos "más que registrar el país 'tal como es', se adentran en él como en un inconsciente, explorando territorios que, aunque nos resulten propios y familiares, siempre guardan algo lejano, asombroso y esquivo".

La exposición fue abierta al público desde el 8 de noviembre en la sala de Artes Visuales del GAM, ubicado en el nivel -1.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La exposición podrá ser visitada de manera gratuita hasta el próximo jueves 13 de noviembre en los siguientes horarios:

Martes 11 de noviembre: de 10 a 21 horas

Miércoles 12 de noviembre: de 10 a 21 horas

Jueves 13 de noviembre: de 10 a 18 horas.

