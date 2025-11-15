¿Está tu ciudad?: Estas son las fechas y comunas por donde pasará la Caravana Navideña de Coca-Cola

15 nov. 2025 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan 15 días para que comience diciembre y con ello llegue una de las fechas más esperadas por los chilenos: la Navidad.

La época navideña también trae consigo uno de los panoramas que más atención concita por parte de la ciudadanía, la cual es la tradicional Caravana Navideña, a cargo de Coca-Cola.

Para dicha instancia, la empresa adorna con luces y adornos navideños algunos de sus camiones con los que reparte sus bebidas a los negocios del país, sumando también carros alegóricos de Viejitos Pascueros y sus ayudantes.

¿En qué ciudades se podrá ver la Caravana Navideña?

A través de sus redes sociales, Coca-Cola entregó las fechas y ciudades en las que se podrá ver la anhelada Caravana Navideña, cuyo recorrido iniciará el 1 de diciembre.

En concreto, estas son las ciudades y comunas en la que se podrá disfrutar el espectáculo:

Puerto Montt : lunes 1 de diciembre

: lunes 1 de diciembre Temuco : martes 2 de diciembre

: martes 2 de diciembre Concepción : miércoles 3 de diciembre

: miércoles 3 de diciembre Talca : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Puente Alto : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Las Condes : domingo 7 de diciembre

: domingo 7 de diciembre Providencia : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre San Joaquín : miércoles 10 de diciembre

: miércoles 10 de diciembre Viña del Mar : jueves 11 de diciembre

: jueves 11 de diciembre La Reina : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Peñalolén : lunes 15 de diciembre

: lunes 15 de diciembre Renca : martes 16 de diciembre

: martes 16 de diciembre La Florida : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Maipú : jueves 18 de diciembre

: jueves 18 de diciembre Coquimbo: sábado 20 de diciembre

