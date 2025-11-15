¿Está tu ciudad?: Estas son las fechas y comunas por donde pasará la Caravana Navideña de Coca-Cola

Logo Mega

¿Qué pasó? 

Quedan 15 días para que comience diciembre y con ello llegue una de las fechas más esperadas por los chilenos: la Navidad.

La época navideña también trae consigo uno de los panoramas que más atención concita por parte de la ciudadanía, la cual es la tradicional Caravana Navideña, a cargo de Coca-Cola. 

Para dicha instancia, la empresa adorna con luces y adornos navideños algunos de sus camiones con los que reparte sus bebidas a los negocios del país, sumando también carros alegóricos de Viejitos Pascueros y sus ayudantes

¿En qué ciudades se podrá ver la Caravana Navideña? 

A través de sus redes sociales, Coca-Cola entregó las fechas y ciudades en las que se podrá ver la anhelada Caravana Navideña, cuyo recorrido iniciará el 1 de diciembre.

En concreto, estas son las ciudades y comunas en la que se podrá disfrutar el espectáculo:

  • Puerto Montt: lunes 1 de diciembre
  • Temuco: martes 2 de diciembre
  • Concepción: miércoles 3 de diciembre
  • Talca: jueves 4 de diciembre
  • Puente Alto: sábado 6 de diciembre
  • Las Condes: domingo 7 de diciembre
  • Providencia: martes 9 de diciembre
  • San Joaquín: miércoles 10 de diciembre
  • Viña del Mar: jueves 11 de diciembre
  • La Reina: sábado 13 de diciembre
  • Peñalolén: lunes 15 de diciembre
  • Renca: martes 16 de diciembre
  • La Florida: miércoles 17 de diciembre
  • Maipú: jueves 18 de diciembre
  • Coquimbo: sábado 20 de diciembre
 
 
 
