Evelyn Matthei se impone en Filipinas y Jara obtiene segundo lugar según resultados parciales

16 nov. 2025 - 12:00 hrs.

Filipinas es otro de los países de Asia en donde ya se han conocido los resultados parciales de las votaciones en el extranjero, en el contexto de las Elecciones Presidenciales de Chile.

Tras finalizar los sufragios se dio a inicio al conteo de votos, dando como ganadora por primera a vez a Evelyn Matthei, ya que en otros países había resultado triunfadora Jeannette Jara y José Antonio Kast.

De acuerdo a los resultados preliminares, con un total de solo 13 votos, la candidata de Chile Vamos obtuvo 5 preferencias, seguida de Jeannette Jara con 3.



Resultados en Filipinas



Evelyn Matthei 5 votos

Jeannette Jara 3 votos

José Antonio Kast 2 votos

Johannes Kaiser 1 voto

Franco Parisi 1 voto

Harold Mayne-Nicholls 1 voto

Eduardo Artés 0 voto

Marco Enríquez-Ominami 0 voto

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

Todo sobre Elecciones Chile