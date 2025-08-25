SAG suspende importaciones avícolas desde Argentina tras brote de influenza aviar altamente patógena

25 ag. 2025 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que suspendió temporalmente las importaciones avícolas provenientes de Argentina, luego que se detectara un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento comercial de estos productos en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

En específico, se solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspender la certificación para exportación a Chile de aves ornamentales, de recreación y mascotas; carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, cabezas y patas comestibles; huevos con cáscara para consumo humano; y productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

¿Qué dijo el SAG sobre la suspensión de importaciones avícolas desde Argentina?

El SAG expuso en un comunicado que se aceptarán las exportaciones con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025. "Esta medida se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023", indicó.

"Ante esta situación, el SAG eleva su nivel de alerta e intensifica la vigilancia en todo el país, haciendo un llamado a los dueños/as de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad, reportando de inmediato cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual. La detección temprana es clave para prevenir la propagación de la influenza aviar", sostuvo.

En la página www.agroseguros.gob.cl está vigente de manera gratuita el "Seguro de Enfermedades Exóticas para Aves", el cual cubre muertes derivadas de sacrificios sanitarios decretados por el SAG por enfermedades incluidas en la póliza, como la influenza aviar.

Importaciones de productos avícolas desde Argentina

El organismo recordó que Brasil se mantiene como el principal proveedor de productos avícolas para Chile, pero que hace unos meses también se vio afectado por un brote de gripe aviar, situación que ya fue superada.

En tanto, entre julio de 2024 y agosto de 2025, se importaron desde Argentina 7.648 toneladas de carne de ave, lo que representa el 8% del total de importaciones de este producto en dicho periodo. En el caso de los huevos para consumo humano, 704 toneladas provienen de dicho país, lo que equivale al 30% del total importado.

"El SAG reitera su compromiso con la sanidad animal y la protección de la inocuidad alimentaria, y hace un llamado a reforzar las medidas de bioseguridad y a reportar de inmediato cualquier anomalía. La colaboración de los productores/as y la detección temprana son fundamentales para mantener a Chile libre de influenza aviar", cerró el organismo.

Todo sobre Gripe Aviar