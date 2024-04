Ofician a Superintendencia de Quiebras por compleja situación económica de WOM

10 abr. 2024 - 16:29 hrs.

Cuando WOM pidió su reorganización judicial bajo el capítulo 11 de Estados Unidos, lo hizo asegurando que no había riesgo de liquidación ni quiebra. Asimismo, sus operaciones continuarían bajo la relativa normalidad que le permite el complejo escenario económico que está atravesando.

Argumentos que no fueron convincentes para el Senado, pues la comisión de Transporte y Telecomunicaciones ofició a la Superintendencia de Quiebras para conocer más detalles de la eventual insolvencia que arriesga la compañía telefónica, la que actualmente posee 8 millones de clientes a nivel nacional.

¿Qué señaló la comisión?

Uno de los miembros de la instancia parlamentaria, el senador Juan Luis Castro, manifestó que WOM "se adjudicó el 5G en nuestro país y no lo han cumplido, solo han llegado al 40%, con muchas localidades y comunas que no tienen ese acceso y (en donde) se promueve la venta de móviles y equipos, pero no tienen 5G".

"Recordemos que en la fibra óptica también tienen un grado de cumplimiento, aunque menor. Ellos judicializaron contra el Estado de Chile hace pocos meses y que además, en un año, han cambiado tres veces el CEO", agregó el congresista.

Imagen referencial (Aton)

Sobre esto último, hace pocos días se produjo la salida de Chris Bannister, el famoso "Tío WOM", quien descargó su molestia con los accionistas de la empresa: "Prometieron traer dinero fresco si regresaba para revitalizar el liderazgo y la cultura", lo que no habría sucedido, según su versión.

Desde el Sernac también hablaron

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, expuso que dispondrán de "fiscalizaciones tanto en materia de información, publicidad, cumplimiento de compromisos; y también vamos a ver de qué manera la compañía se comporta en relación con sus reclamos".

Según Herrera, WOM "ha asegurado que va a mantener la continuidad operativa de sus operaciones, de sus servicios en Chile, (pero) no hay que descartar ninguna alternativa".

Por otro lado, bajo la dirección del nuevo CEO, Martín Vaca Narvaja, WOM anunció que "ya comenzamos a hacer pagos a proveedores. En las próximas semanas tomaremos contacto con todos nuestros proveedores en Chile para acordar los términos de la continuidad de sus operaciones con WOM y negociar los términos de pago", con el objetivo de buscar una salida a su complicada situación.