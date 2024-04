Video muestra a monja haciendo la reconstitución del trayecto que hizo con el cuerpo que dejó en la calle en Ñuñoa

10 abr. 2024 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado martes, luego del procedimiento en una vivienda en calle Los Jardines de Ñuñoa, Región Metropolitana, la monja que confesó haber dejado en la vía pública un cuerpo al interior de una maleta reconstituyó el trayecto que hizo con el cadáver.

De acuerdo a la declaración de la religiosa, que está en calidad de imputada, el cuerpo era de una amiga que falleció hace un año, con la que hizo "un pacto" sobre no notificar de la muerte de la otra cuando esto ocurriera.

El trayecto de la monja con el cuerpo

La reconstitución de escena fue registrada por cámaras de seguridad del sector, en la noche del pasado martes.

En las imágenes se puede ver a la mujer caminando por la vía pública, utilizando vestimentas religiosas.

Cabe señalar que la mujer sacó la maleta desde la vivienda de Los Jardines y la trasladó a 400 metros de distancia, en la calle Los Talaveras, donde finalmente fue encontrado el cuerpo, a la salida de un edificio de departamentos, en el sector donde los residentes dejaban objetos para ser reciclados.

¿Por qué la monja tenía en su poder el cuerpo?

El subprefecto Juan Fonseca, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, expuso que la religiosa de 80 años "realiza un pacto con esta persona que falleció hace un año atrás y la mantiene en el lugar, por el cariño que le tenía, al interior de esta maleta".

"Ellas mantenían una amistad y ella manifiesta que le tenía mucho cariño y que habían hecho un compromiso entre las dos, que ninguna se iba a denunciar si fallecían", agregó.

El subprefecto precisó que "se refiere a este pacto en el sentido de que ellas no se iban a denunciar y no iban a realizar inscripción y que se iba a cuidar una a otra hasta sus últimos días".

¿Por qué la monja abandonó el cuerpo en la vía pública?

También aclaró que la hija de la imputada llegó a vivir a la casa para "cuidar a su madre, porque al parecer podría tener alguna especie de trastorno, eso hay que verlo, es materia de la investigación".

Al ser consultado por qué la mujer de 80 años abandonó el cuerpo, expuso que "ella la deja en la maleta porque nosotros entendemos que debe tener alguna especie de trastorno y en algún momento de conciencia denota que su amiga está en una maleta y quiere darle una sepultura. Ese es el motivo que indica ella por el que la deja en la esquina".

El fiscal Francisco Lanas planteó otra teoría, exponiendo que "la hija de esta señora vuelve hace algunas semanas a vivir a ese domicilio y lo más probable es que ella con la probabilidad que descubriera esa maleta con el cuerpo de su amiga, toma la decisión".

"La hija declara como testigo. Ratifica un poco el conocimiento que tenía de esta amistad, pero no tenía conocimiento de lo que había ocurrido", añadió.

¿Por qué la monja no fue detenida?

Respecto a por qué no fue detenida la imputada, el persecutor explicó que este "sería un caso de inhumación ilegal. El caso de inhumación ilegal también se incurre de que también hay que enterrar a alguien y aquí no tenemos un entierro, tenemos un ocultamiento del cuerpo. No se configuraría la inhumación ilegal preliminarmente".

"Ahora, si en el caso de que tuviéramos inhumación ilegal, tiene una pena que va de 61 días a 541 días, o sea es una pena baja. Estableciéndose una persona de 80 años, con una pena baja y que no tiene antecedentes y todas estas circunstancias, nos da cuenta que no se va a dar a la fuga y no se va a sustraer de los actos del procedimiento", aseveró.

"Sí hay más infracciones sanitarias. El Código Sanitario establece sanciones de multas", precisó.

