¿Cuál sería la relación que tendrían las monjas con el cuerpo encontrado en una maleta en Ñuñoa?

10 abr. 2024 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde del pasado martes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un procedimiento en una vivienda, desde donde se llevaron a dos monjas para ser interrogadas, en el marco de la investigación por el cuerpo que fue encontrado en una maleta el lunes en la vía pública de la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Por el momento, no se ha precisado cuál sería la relación de las religiosas con el caso, pero hay diversas versiones circulando.

¿Cuál es la relación de la casa con la investigación?

"Lo que se tiene hasta el momento es que a través del levantamiento de cámaras, el tránsito en donde habría estado la maleta posiciona a esta casa como un punto de interés", detalló la capitán de Carabineros, Javiera García.

La vivienda está ubicada en la calle Los Jardines, a tan sólo 400 metros del lugar donde fue encontrado el cadáver. De acuerdo a la versión de vecinos, en la casa recibían elementos para ir en ayuda a causas sociales y en ella vivían dos monjas, pero hace un tiempo que sólo se veía a una de ellas.

"Es una casa normal, con una persona que se quedó viuda, se metió a una congregación. Una relación normal, una persona que salía con su carrito siempre, que le traían muchas donaciones a su casa, a la vez ella con camionetas sacaba cosas de su casa", contó una vecina.

De todos modos, al momento de que se efectuó el operativo policial, al interior del inmueble se encontraron a dos religiosas.

¿Cuál sería la relación de las monjas con el hecho?

Las monjas fueron trasladadas hasta un cuartel policial para realizar un interrogatorio, tras el cual quedaron apercibidas, es decir, a la espera de la citación de la Fiscalía. Sin embargo, sólo una prestó declaración, ya que una de ellas estaría en estado senil.

"Lo que tenemos es que existen dos religiosas a las cuales le han tomado declaración. Cuando se indica que son apercibidas es porque deben fijar el domicilio para ser contactadas porque podrían (...) entregar información relevante en la investigación", detalló la capitán García.

Por el momento se desconoce la declaración que entregaron las mujeres y también la conexión exacta de esta vivienda con el caso, pero se espera que estos detalles sean precisados durante la mañana en un punto de prensa de la PDI.

Sin embargo, algunas versiones indicarían que la víctima, sobre la cual todavía no se ha informado de manera oficial su relación, también habría sido monja. Además, información preliminar apunta a que una de las religiosas habría sacado desde la vivienda la maleta, que posteriormente fue hallada con el cuerpo.

"Terrible ver imágenes de que una monjita lleve una maleta... Al principio pensaba que era este caballero que siempre anda buscando cosas recicladas, pero felizmente no era él, porque es una persona que conocemos hace muchos años", indicó la vecina.

Al hombre que hace referencia es al que en un principio se sindicó como la persona que habría dejado el cadáver en la vía pública, ya que fue registrado en el lugar por cámaras de seguridad en un triciclo eléctrico azul.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, luego de que una de las monjas sacara la maleta, este hombre la habría encontrado, se lo habría llevado y tras sentir un mal olor la habría abandonado.

Cabe señalar que este miércoles las religiosas fueron vistas tomando un taxi, ambas con el rostro cubierto.

"No quiero saber nada, porque no entiendo nada... No me pregunten nada, porque yo no sé nada", dijo una de ellas.

