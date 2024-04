Monja reconoce que mantuvo en una maleta el cuerpo de mujer hallada en Ñuñoa: "Esta persona realiza un pacto"

10 abr. 2024 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer los avances en la investigación del hallazgo de un cuerpo esqueletizado al interior de una maleta, abandonada en la vía pública el pasado lunes, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Según se dio a conocer, una monja de 80 años, quien fue llevada a declarar con otra religiosa el pasado martes, reconoció que ella sacó la maleta con el cadáver, luego de haber hecho un pacto con una amiga que murió hace un año.

¿Qué dijo la PDI sobre la monja?

"La maleta fue dejada por una persona adulta mayor, por lo que se le hizo un seguimiento y un trabajo bastante detallado, casa a casa tratando de ubicar a esta persona, lo que se logra finalmente a calle Los Jardines ubicar un domicilio", detalló el subprefecto Juan Fonseca, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Sobre el procedimiento efectuado el pasado martes en dicha vivienda, indicó que "se hace el trabajo, se levanta evidencia y se logra la ubicación de esta persona adulta, tomando conocimiento que son religiosa, una de ellas es laica consagrada, una madre y una hija, las cuales luego del trabajo investigativo son trasladadas a dependencias de la Brigada de Homicidios Metropolitana, donde se le toma declaración, se le da cuenta al Ministerio Público de los resultados y ellos toman la determinación de dejarlas apercibidas".

Al ser consultado sobre el reciclador, que en un principio fue sindicada como la persona que dejó la maleta en la vía pública, señaló que este hombre sólo tomó la maleta, "la abre, piensa que hay alguna materia orgánica en descomposición, suelta la maleta y posteriormente ocurren los otros sucesos".

¿Qué dijo la PDI sobre el pacto de la monja con la víctima?

Fonseca explicó que hace unas semanas llegó a la vivienda "una tercera religiosa, que es la hija de la dueña de casa. Llega a cuidar a su madre, porque al parecer podría tener alguna especie de trastorno, eso hay que verlo, es materia de la investigación".

"Esta persona (la monja de 80 años) realiza un pacto con esta persona que falleció hace un año atrás y la mantiene en el lugar, por el cariño que le tenía, al interior de esta maleta", afirmó

"Ellas mantenían una amistad y ella manifiesta que le tenía mucho cariño y que habían hecho un compromiso entre las dos que ninguna se iba a denunciar si fallecían", agregó.

El subprefecto precisó que "se refiere a este pacto en el sentido de que ellas no se iban a denunciar y no iban a realizar inscripción y que se iba a cuidar una a otras hasta sus últimos días".

¿Qué se sabe de la muerte de la víctima?

Fonseca afirmó que la religiosa "estaba cuidando" a su amiga, "porque por lo que indica esta señora, habría tenido una enfermedad la fallecida. Entendemos que falleció, y por un pacto que tenían la lleva a su domicilio para cuidarla hasta que ella falleció".

Además, aclaró que en el cuerpo "no había lesiones traumáticas visibles. El esqueleto se trasladó al Servicio Médico Legal donde se están realizando todas las pericias para poder determinar la identidad".

"En el lugar encontramos un bolso con una identidad que sería de una cuarta persona, que debería corresponder a la fallecida, pero estamos a la espera de la confirmación científica", aseveró.

Sobre cuando murió la víctima, el PDI afirmó que la monja "habla del mes de abril del año pasado. Por lo tanto, la data está bien exacta porque el mínimo era de seis meses".

Al ser consultado por qué abandonó el cuerpo, expuso que "ella la deja en la maleta porque nosotros entendemos que debe tener alguna especie de trastorno y en algún momento de conciencia denota que su amiga está en una maleta y quiere darle una sepultura. Ese es el motivo que indica ella por el que la deja en la esquina".

El fiscal Francisco Lanas detalló que la monja indicó que su amiga "inicia una enfermedad, que nunca se trató, y en ese contexto hacen esta especie de pacto de aislarse del mundo, tenían una aspiración de ser unas monjas de claustro, y hacen esta especie de pacto de en caso de fallecimiento de no dar cuenta a la autoridad, no lo dicen con esas palabras".

Afirmó que la muerte ocurrió en un domicilio en calle Suárez Mujica, donde vivía la mujer de 80 años. "Luego del fallecimiento, meses después, en una fecha que no hemos precisado, traslada en una maleta al actual domicilio y guarda el cuerpo en una bodega interior".

La llegada de la hija de la monja a la casa

El fiscal también plantea otra teoría de por qué la imputada abandonó el cuerpo. "La hija de esta señora vuelve hace algunas semanas a vivir a ese domicilio y lo más probable es que ella con la probabilidad que descubriera esa maleta con el cuerpo de su amiga, toma la decisión".

"La hija declara como testigo. Ratifica un poco el conocimiento que tenía de esta amistad, pero no tenía conocimiento de lo que había ocurrido", añadió.

¿Por qué la monja no fue detenida?

Respecto a por qué no fue detenida la imputada, Lanas explicó que este "sería un caso de inhumación ilegal. El caso de inhumación ilegal también se incurre de que también hay que enterrar a alguien y aquí no tenemos un entierro, tenemos un ocultamiento del cuerpo. No se configuraría la inhumación ilegal preliminarmente".

"Ahora, si en el caso de que tuviéramos inhumación ilegal, tiene una pena que va de 61 días a 541 días, o sea es una pena baja. Estableciéndose una persona de 80 años, con una pena baja y que no tiene antecedentes y todas estas circunstancias, nos da cuenta que no se va a dar a la fuga y no se va a sustraer de los actos del procedimiento", aseveró.

"Sí hay más infracciones sanitarias. El Código Sanitario establece sanciones de multas", precisó.

En desarrollo...