Cometa "Diablo" se puede ver desde Chile: Así puedes observarlo

El cometa 12P/Pons-Brooks, más conocido como "Cometa Diablo", y que es tres veces más grande que el monte Everest, está próximo a acercarse a la Tierra.

Este cuerpo celeste es visible desde la Tierra cada 71 años, por lo que la próxima oportunidad en que se podrá ver será en 2095.

El "Cometa Diablo" corresponde a un objeto espacial tipo Halley, que se puede ver a simple vista si es que las condiciones lo favorecen.

"Diablo" se califica como un cometa criovolcánico, es decir, que presenta un núcleo robusto que mide cerca de 30 kilómetros de diámetro y que puede experimentar explosiones violentas y liberar criomagma, compuesto por gas, polvo y sustancias como agua, amoníaco o metano, informan en Starwalk.

Estas particularidades generan una nube alrededor del cometa que hace parecer que tuviera "cuernos", lo que derivó en el especial nombre con el que fue bautizado.

A closer look at Comet 12P (Pons-Brooks) last night shows the shape of the expanding coma really nicely.

