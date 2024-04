¿Quién es Tere Paneque? Astrónoma y divulgadora científica se convirtió en la primera chilena en ganar prestigiosa beca

04 abr. 2024 - 16:05 hrs.

La científica y divulgadora chilena Teresa "Tere" Paneque consiguió un logro inédito para la historia del país. La joven astrónoma se convirtió en la primera mujer chilena en obtener una importante beca en Estados Unidos.

En realidad, se adjudicó tres de las becas de investigación de posdoctorado de más alto prestigio en el campo de la astronomía: la NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi b Fellowship.

Finalmente optó por la 51 Pegasi b Fellowship, la que describió como su “beca soñada”. De esta forma es la primera chilena en unirse a este programa de la Fundación Heising-Simons.

¿Quién es Tere Paneque? Esta es su trayectoria

Teresa Paneque es una astrónoma y divulgadora científica de 26 años. Nació en Madrid, España, el 15 de noviembre de 1997, aunque a los 9 años llegó a vivir a Chile.

La ciencia la lleva en la sangre, ya que su padre es bioquímico y su madre química farmacéutica. Además, tiene dos hermanos menores.

Desde puequeña se acercó a la ciencia, y ya en el colegio participó de la competencia de robótica FIRST Lego League Challenge Chile, además fue parte del programa de talento académico PENTA UC.

Comenzó sus estudios universitarios a los 16 años y actualmente es licenciada y egresada del magíster en ciencias mención astronomía de la Universidad de Chile.

"Entré porque me gustaba la física, porque sentía que el universo iba a ser enorme y siempre tenía preguntas que responder. Pero no me imaginaba cómo iba a ser mi vida profesional", reveló tras su logro.

En 2020 empezó a estudiar un doctorado en el área de astronomía en el Observatorio Europeo Austral (Alemania) y de la Universidad de Leiden (Países Bajos), y está próxima a defender su tesis. Aparte de todo ello, se desempeña como embajadora de Unicef Chile.

Una científica de redes sociales: Así Teresa Paneque logró la beca

Además de su experiencia académica, Paneque desde el año 2019 comenzó a divulgar astronomía en redes sociales como @terepaneque, en donde en TikTok tiene 784 mil seguidores y en Instagram 310 mil. Explicando de forma sencilla y didáctica acerca de astronomía fue como se hizo conocida.

A la vez, en 2021 se hizo más popular por publicar el libro "El universo según Carlota", el que está ilustrado para niños y jóvenes. Ha sacado tres ediciones de aquella saga: "Asteroides y estrellas fugaces" (2021), "Agujeros negros y explosiones estelares" (2022) y "Vida extraterrestre y exoplanetas" (2023).

"Quiero hacer énfasis en que una de las cosas que más me ayudó a destacar por sobre otros postulantes fue la comunicación de las ciencias en redes. No son solo los papers, las buenas notas o las instituciones, también es lo que hacemos por fuera lo que se valora para estas instancias", admitió tras conseguir la beca.

Ahora, con su beca, Tere podrá financiar su investigación sobre condiciones químicas en entornos de formación planetaria en la Universidad de Michigan durante los próximos cinco años, un tema que justamente defenderá en su doctorado. Además, obtuvo una beca interna de la Sociedad de Fellows de la Universidad de Michigan.

