El método de pago de Worldcoin por escanear el iris: ¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Durante las últimas semanas, la empresa Worldcoin ha hecho noticia en todo el mundo por una particular propuesta que ofrece: permitir que escaneen tu iris ocular a cambio de criptomonedas.

Chile no ha sido la excepción, y desde hace unas semanas más de 200 mil personas han decidido ofrecer su ojo para recibir tokens en criptomonedas, que van desde los $20 mil hasta los $80 mil.



La empresa pretende crear una red financiera internacional, manejar criptomonedas y asegurarse de que sus usuarios tengan identidad imposible de suplantar. Con ello, quienes escanean el iris de su ojo reciben criptomonedas que pueden usar para invertir en este mercado financiero digital.

Desde la compañía aseguran que no buscan robar los datos de la población. "Todos tus datos biométricos a la hora de hacer tu verificación se eliminan en el dispositivo. Es como cuando usas Face ID, Apple no recibe esos datos, simplemente tu celular está verificando que seas tú", aseguró Tiago Sada, jefe de producto de Tools for Humanity, la compañía detrás de Worldcoin, a Meganoticias Alerta.

¿Qué son las criptomonedas?

Según detalla el Banco Santander, las criptomonedas consisten en monedas o dinero digital que usa un cifrado criptográfico para asegurar la integridad de las transacciones. Estas monedas no existen de forma física, sino que se almacenan en una cartera digital.

"Es un sistema de pago digital que no depende de bancos para verificar transacciones. Es un sistema entre pares que puede permitir que cualquier persona en cualquier lugar pueda enviar y recibir pagos", explica el portal de Kaspersky.

Además, las criptomonedas no tienen una autoridad central como un banco o una nación, sino que se usa un sistema descentralizado para registrar transacciones y emitir nuevas unidades.

Cabe recordar que la primera criptomoneda fue el Bitcoin, la cual se creó en el 2009 y sigue siendo la más usada.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?

Cuando transfieres fondos de criptomonedas, todas las transacciones se registran en un libro mayor público, es decir, una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido. Las criptomonedas se almacenan en monederos digitales.

Este tipo de monedas reciben su nombre debido a que usan cifrado para verificar las transacciones, lo que significa que se usa una codificación avanzada para guardar y enviar datos de criptomoneda entre monederos y hacia los libros mayores públicos. Todo este cifrado busca entregar un proceso seguro.

Ahora bien, si eres dueño de una criptomoneda, no tienes nada tangible, pero sí tienes dinero digital que puedes usar para invertir, tal como en una inversión financiera. En realidad, "lo que tienes es una clave que te permite mover un registro o una unidad de medida de una persona a otra sin un tercero de confianza", detalla el citado medio.

Esto quiere decir que lo importante acá son las claves para poder transferir las criptomonedas. De hecho, la pérdida o robo de las claves puede hacer que pierdas criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas. Por ello, es que Worldcoin comenzó a utilizar el sistema de escaneo del iris.

Las criptomonedas van subiendo o bajando su valor, tal como ocurre con el dólar o alguna otra moneda, por lo que si inviertes con este método, puedes ganar mucho dinero si la moneda se valoriza, pero también podrías perderlo.

Así, como en cualquier negocio, se debe saber dónde invertir y poner la plata. De todas maneras, hay que recordar que este método, si bien es seguro, no cuenta con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas.

¿Cómo comprar criptomonedas?

Lo primero que debes hacer es decidir qué plataforma usar. Por lo general, puedes escoger entre un agente tradicional o una bolsa dedicada de criptomonedas.

Luego debes financiar tu cuenta con tu dinero personal. Una vez que tengas plata debes saber invertirla comprando o vendiendo criptomonedas.

Existen una serie de empresas que ofrecen criptomonedas, por lo que debes considerar "qué criptomonedas hay en oferta, qué tarifas cobran, cuáles son sus funciones de seguridad, sus opciones de almacenamiento y retiro de fondos, y cualquier recurso educativo que tenga", señala Kaspersky.

