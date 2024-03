"Son fundamentales en periodos de sequía": Investigadores realizarán monitoreo permanente al glaciar Universidad

24 mar. 2024 - 02:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de investigadores de la Universidad de O’Higgins en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas monitorearán el glaciar Universidad, uno de los más grandes del país con una extensión de 26 kilómetros cuadrados y que está ubicado a 55 kilómetros al este de San Fernando.

Con esto se busca generar y difundir información glaciológica que permita tomar decisiones en aspectos que involucren el presente y futuro de los recursos hídricos de la región.

Estrategia Nacional de Glaciares

El monitoreo se enmarca en la Estrategia Nacional de Glaciares, que tiene como primera línea de acción definir una línea glaciológica que establezca el pasado, presente y futuro de los glaciares de Chile.

Aton

Quien estará a cargo del monitoreo glaciar es el investigador Hans Fernández, doctor en Geografía y cuyo trabajo se ha centrado en reconstruir la historia glacial y climática de Chile central a escala de miles, cientos y decenas de años.

“A la fecha, en el país, se monitorean siete glaciares. De norte a sur: El Potro (Atacama), El Tapado (Coquimbo), Juncal Norte (Valparaíso), Nevado de Chillán (Ñuble), Mocho Choshuenco (Los Ríos), y glaciares Exploradores y Calluqueo (Patagonia). Este año se incluyó el glaciar Universidad, lo que es una muy buena noticia para la Región de O’Higgins”, explica el Dr. Fernández.

“Lo que se busca es entender el estado de salud del glaciar. ¿Qué significa esto? Queremos saber cuánto gana en masa y cuánto pierde… el problema que tenemos actualmente es que no cae nieve y hace más calor. Entonces, el glaciar no gana masa, sino que está perdiendo y no sabemos cuánto”, agregó.

“Hasta hoy no existía ningún glaciar monitoreado de manera sistemática en la Región de O’Higgins. ¿Y por qué es importante monitorear glaciares? Porque son recursos hídricos fundamentales en periodos de sequía, como el actual. Ahí es donde nacen los ríos de la región, básicamente. En este caso el río Tinguiririca tiene buena parte de sus nacientes en el glaciar Universidad”, detalló el investigador.

Dijo que, en períodos extremadamente secos, como fue el caso de 2019, el suministro de agua fue probablemente gracias al glaciar. “Entonces, lo que pase con el glaciar en un futuro más cálido y seco, tendrá efectos en el equilibrio ecosistémico, social y económico de la región, desde el valle hasta la costa”.

El trabajo de la Universidad iniciaría en abril de este año, con labores en terreno a cargo de un equipo capacitado en alta montaña.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora