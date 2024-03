Acusan que excandidata a Miss Chile vive en una casa encerrada por su hermano hace casi dos años

05 mar. 2024 - 17:25 hrs.

Vecinas de la comuna de Placilla, en la región de O'Higgins, protestaron de que una mujer permanece sola y encerrada por su hermano en una vivienda hace casi dos años, por lo que solicitan la intervención de las autoridades.

La afectada es Pilar, una excandidata a Miss Chile de 63 años que integró el cuerpo de bailarines del extinto programa televisivo "Sábado Gigante".

Según manifestó la supuesta víctima a sus vecinas, ella no puede salir de la casa ni tampoco recibir objetos de gente externa. Sin embargo, por las noches hay personas que le lanzan comida por sobre la pandereta del domicilio para que pueda alimentarse.

Mediante cartas que entrega por una de las ventanas, la mujer les comenta que su familiar la tiene sin carnet de identidad ni teléfono, de modo que está completamente desconectada.

"Si hay un terremoto o incendio, no sé cómo lo va a hacer"

Una de las habitantes del sector señaló a Chilevisión que Pilar "vive en una pieza asquerosa. No es vida para ella, con este calor que hace pasa encerrada. Si hay un terremoto o incendio, no sé cómo lo va a hacer. Tiene familiares, llamé a Santiago, a su familia y amigos de la época, y nadie me ha escuchado".

La vecina aseguró que el hermano (identificado como Marcelo) suele visitarla una vez a la semana para, supuestamente, dejarle comida y se va. "Este tipo la encerró completamente", denunció.

Las pocas visitas que recibe son las del equipo médico del Cesfam de San Fernando: "Por lo que sé, la consideran psiquiátricamente mal, cosa que es mentira, porque ella es una mujer super cuerda", dijo la entrevistada.

Pilar habría sido víctima de maltratos físicos por parte de Marcelo

Otra de las habitantes de Placilla indicó que Pilar habría sido golpeada por su hermano al interior de esa casa: "Una vez la vi muy 'machuqueda', sus bracitos y piernas 'machuqueadas'. Un día conversé con Marcelo y él me dijo que no me meta en cosas que no me incumben".

Un antecedente grave que mencionaron es que el hermano, supuestamente, posee certificados falsos que diagnostican enfermedades de Pilar, las que no son identificadas por los médicos.

Hijas de cuidadora de Pilar contaron otra versión

En medio de la polémica llegaron dos mujeres, ambas hijas de la "señora Verónica", a quien Marcelo presuntamente le pagaba para que cuidase de Pilar.

Haydee Reyes comenzó explicando que su madre hace tiempo que dejó de supervisar a la exparticipante del concurso de belleza "porque ella estaba muy agresiva. Es mi hermana (Jocelyn) la que viene a dejarle comida, cigarros y todas esas cosas".

Aseguraron que Verónica llevaba años ligada a la familia de Pilar, porque antes había cuidado a sus padres: "Ella lleva mucho tiempo así (violenta), de cuando falleció su mamá empezó a cambiar sus actitudes (...) Ella tiene todo el patio para atrás abierto, tiene espacio para caminar. Ella no sale porque la otra vez estuvieron a punto de atropellarla".

"Nosotras alejamos a mi mamá de todo este tema... perdónenme que les diga, pero la gente se vino a meter ahora. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Pilar lleva muchos años así", declaró Reyes, que afirmó que Pilar tiene "problemas mentales".

