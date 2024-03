"Están los weichafes organizando la resistencia": Los audios secretos que revelan los ataques de Héctor Llaitul

21 mar. 2024 - 19:42 hrs.

El pasado martes 12 de marzo inició el juicio en contra del fundador e histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a quien se le acusa de hurto simple, usurpación, atentado contra la autoridad e incitación y apología de la violencia, ilícitos por los cuales se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE).

Mega Investiga accedió a fotos, audios, conversaciones y archivos contenidos en el teléfono celular de Llaitul, elementos que son parte de las pruebas que está presentando en el juicio oral el Ministerio Público, quienes solicitan 25 años de prisión para Llaitul. Y que podrá conocer esta noche en exclusiva en el noticiario Prime de Mega Noticias.

Las conversaciones que mantenía Llaitul –quien ha negado toda participación en los hechos que se le imputan– con cercanos y subalternos dan cuenta de la coordinación que establecía el comunero con las Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT), los brazos armados de la CAM, según acusa el ente persecutor.

“Va a haber un operativo, ya están los militares y pacos apostados afuera de los predios en recuperación que lleva adelante la comunidad María Cayuleo (...), la comunidad está en resistencia y ya están los weichafes organizando la resistencia, eso peñi”, se escucha en un mensaje de audio que envió Llaitul a Richard Curinao, administrador de la página Werkén Noticias, el 2 de agosto del 2022, dos días antes de su detención.

Según establecieron las pericias, los miembros de la CAM se comunicaban a través de Signal, aplicación de mensajería instantánea que asegura la protección de los metadatos de cada mensaje y los elimina una vez que son enviados. Pero el jefe de la CAM no activó esa modalidad y los registros de sus conversaciones son una pieza clave para la estrategia del Ministerio Público.

Las conversaciones

De esta forma, por ejemplo, se estableció que el 4 de junio de 2022, Llaitul se comunicó con su hijo Pelantaro, a quien envió a Concepción a buscar unos “temas”, es decir, armas de fuego.

—Vas al punto, tú solo recoges el bolso y de ahí te subes al vehículo de BTR (Luis Fuenzalida Eneros, quien está en prisión preventiva por su presunta participación en atentados incendiarios). Se van a su casa y ahí con guantes revisas solo lo que te pasaste. Te comunicas conmigo y ahí te indico lo que debes traer y cómo. ¿Entendiste? —preguntó Llaitul al menor de sus hijos.

—Sí, entendí —respondió.

La reunión para recoger las armas era a las 12 del día siguiente, el 5 de junio de 2022. La conversación continuó así:

—Oye, hay un puro M —le dice Pelantaro a su padre, haciendo referencia a un fusil M16 desarmado en dos partes.

—¿No hay algún corto ahí? —consultó Llaitul. Se refería a un arma de puño.

–Nada, solo eso.

—Puta, los culeados.

Finalmente, de la reunión Pelantaro volvió solo con el fusil M16 calibre 5,56 mm. Ese mismo mes le comunica a otro de sus hijos, Ernesto, que envió a la región de Los Ríos a Pelantaro junto a otros miembros de la CAM para buscar predios forestales para perpetrar un atentado y conmemorar el primer aniversario de la muerte de Pablo Marchant.

—Oye, el Pelo Choclo (Pelantaro) se encontró una veta re buena para el sur, así que trata de ir tú (...), consíguete un móvil nomás que te vaya a dejar con los “temitas”, déjales uno a los sonri y era —le dijo Llaitul a Ernesto vía audio.

Finalmente, el ataque incendiario se concretó el 7 de julio en el fundo Santa Loreto en la comuna de Máfil. “A un año de la caída en combate del weichafe Pablo Marchant, con su ejemplo avanzamos en la liberación nacional mapuche”, se lee en el comunicado que difundió la CAM para reivindicar el atentado.

Un viaje a Cuba

Otra de las aristas que revelan los mensajes analizados por la PDI, es que Llaitul ordenó a una mujer llamada Nadia Valdebenito Moya viajar a Cuba y coordinar el envío de armas. El 16 de junio, esta última le confirma que ya tiene “los pasajes comprados a la isla”. En paralelo, a otro de sus contactos, el líder de la CAM le solicita que coordine el viaje a La Habana con Valdebenito.

“La importancia que le damos a esto es porque se da a entender que todo el trámite y el contacto en Cuba era para la búsqueda y obtención de armas de fuego”, señaló uno de los investigadores que expuso en la audiencia.

En las fotos que se obtuvieron a través de las pericias a su celular, se ve a Llaitul posando con armamento de guerra, fusiles y armas cortas.

Vínculo con periodistas

En la revisión de las conversaciones, también llamó la atención el vínculo de confianza que Llaitul logró establecer con algunos periodistas. En el desarrollo del juicio, se mencionó que una periodista que trabajaba para un canal de televisión advirtió a Llaitul de una posible traición de gente de su círculo íntimo.

—Me dijo usted que había gente en mi entorno que me estaba traicionando o entregando información, me puede decir quién o quiénes y cómo supo usted. Yo confié tanto en usted que le entregué información clave, es decir tiene material con el cual me podrían joder los chanchos (Carabineros). ¿Usted no me perjudicará, cierto? —le preguntó Llaitul a la periodista.

—Te repito una y mil veces: yo no voy a declarar nada que te perjudique, porque a pesar de que dijiste que soy una mala persona, soy una persona leal y si confiaste, debo lealtad —retrucó la profesional.

Se estima que el juicio contra el jefe operativo de la CAM terminé a fines de abril, por lo que en los próximos días, el Ministerio Público presentará nuevas pruebas que revelarán con mayor detalle el accionar de Héctor Llaitul, quien podría recibir una condena de 25 años de prisión.