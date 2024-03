Nuevo director de la PDI cuestiona labor de Sergio Muñoz: "Son conductas que no tienen cabida en la institución"

21 mar. 2024 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta el Palacio de La Moneda llegó en la mañana de este jueves Eduardo Cerna Lozano, el nuevo director general de la Policía de Investigaciones, quien habló por primera vez luego de ser nombrado en el cargo por el Presidente Gabriel Boric.

En su primer mensaje, instó a los detectives de la PDI a que "sigamos trabajando con mayor ahínco, mayor dedicación, mayor esmero, para demostrar que la institución está por sobre las personas".

"Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives, y a las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución", sumó.

Así, abordó indirectamente lo ocurrido con su antecesor, Sergio Muñoz, asegurando que "son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos. Aquí estamos para trabajar y para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro".

El nuevo líder de la policía civil también agradeció a Boric por su nombramiento y sostuvo que es una designación "que asumo y recibo con mucha humildad, pero con total compromiso, para seguir trabajando junto a los más de 12 mil mujeres y hombres que conforman la PDI".

Lo anterior, "para colocar todas nuestras competencias, nuestras capacidades, en atacar de frente y sin descanso la criminalidad que tanto daño le está haciendo a todos las y los chilenos, y para aunar esfuerzos con todas las instituciones que integran la persecución penal", afirmó.

"Nadie ni ninguna institución se puede restar y la PDI no será una de ellas. Nos sumaremos a este eslabón virtuoso para dar la tranquilidad que todos los chilenos y chilenas esperan", acotó.

