Mantención de Áreas Verdes: Alcalde de Arica firmó trato directo por $1.100 millones con empresa creada 14 días antes

La mantención de áreas verdes para la ciudad de Arica ha significado un verdadero dolor de cabeza para el alcalde Gerardo Espíndola (P. Liberal). Desde abril de 2023, el Ministerio Público investiga eventuales irregularidades en la firma de tres tratos directos para la mantención de áreas verdes, con la empresa Agrícola Hugo Alberto Morel Rodriguez E.I.R.L, servicio que tendría un costo total de $8.981.451.739.

Junto con esto, la Fiscalía indaga posibles irregularidades en el primer trato directo firmado por ambas entidades, el que asciende a un monto de $2.684.058.071, y en el cual —inicialmente— no se presentó boleta de garantía.

Ante la pesquisa de la Fiscalía, el alcalde Espíndola optó por hacer un llamado a licitación denominado "Concesión del Servicio de Áreas Verdes para la Conservación y Mantenimiento de la comuna de Arica". Las bases del proceso se aprobaron el 18 de mayo de 2023. El servicio implicaba un contrato millonario por $14.880.000.000, por la mantención de 853.252 metros cuadrados, durante cuatro años. Es decir, $310 millones mensuales por 48 meses.

A la licitación solo postuló una empresa, Paisajismo y Jardines del Norte Spa, representada legalmente por Silvia Merlet. La entidad ofreció la mantención de las áreas verdes a un precio de $479.254.583 mensuales, es decir, un 54% más caro que las bases presentadas por el municipio.

La Comisión Evaluadora de la licitación constató esta situación en su informe, donde recomendaron al alcalde "instruir a las Unidades Municipales pertinentes, que realicen el análisis legal, presupuestario y técnico que determine la viabilidad" de la adjudicación del servicio a Paisajismo y Jardines del Norte Spa.

Aún así, la administración de Espíndola siguió adelante con el proceso y el 28 de septiembre de 2023, se firmó el decreto alcaldicio donde se adjudicó la millonaria licitación de áreas verdes a la empresa Paisajismo y Jardines del Norte Spa.

A las pocas semanas, nuevamente comenzaron los problemas. Esta vez, el empresario Morel, quien estaba siendo investigado por los tratos directos con el municipio, fue quien levantó las alarmas. A través de una denuncia en el Tribunal de Compras Públicas, solicitó declarar inadmisible la oferta de la empresa y reveló que la licitación adjudicada a Paisajismo y Jardines del Norte Spa, tenía una serie de irregularidades.

En la denuncia, se acusa que la empresa no presentó documentos esenciales para el servicio, entre ellos el "Programa de riego, Programa de aseo y retiro de basura; y estructura de personal".

En el escrito, al que tuvo acceso Mega Investiga, Morel señala que la organización solo acreditó 4.850 m2 de experiencia en mantención de áreas verdes, cuando las bases de la licitación solicitaban 500.000 m2 para obtener el máximo de puntaje en la licitación.

La presentación ante el Tribunal tuvo éxito. El 23 de noviembre de 2023, el organismo decretó la "suspensión del procedimiento administrativo denominado ‘Concesión del Servicio de Áreas Verdes para la Conservación y Mantenimiento de la comuna de Arica’, por un plazo de 30 días hábiles". Junto con esto, señaló que la Municipalidad debía "abstenerse de ejecutar o celebrar cualquier acto administrativo o contrato, según sea el caso, dirigido a la prosecución del proceso licitatorio previamente singularizado". A pesar de que los alegatos de la municipalidad, el Tribunal insistió en la suspensión del procedimiento.

Con esto, la mantención de las áreas verdes de la ciudad sufría un nuevo revés. Por tanto, el alcalde Espíndola tuvo que buscar una nueva alternativa al tener viciado el proceso de licitación en el sistema de compras e investigado por el Ministerio Público.

"Estamos en Arica, no en Santiago": la justificación tras el trato directo

El 15 de diciembre de 2023, el alcalde del partido Liberal optó por firmar un trato directo, esta vez por un periodo de cuatro meses, por un monto mensual de $285.178.911 y prorrogables por cuatro meses más. Es decir, el monto total del trato directo alcanza los $1.140.715.644.

En esta ocasión, el contrato lo firmó con la empresa Norte Verde Spa, una entidad que recién se había creado el 1 de diciembre de 2023, 14 días antes de la firma del trato directo. En su constitución, aparece como fundador y accionista principal, Jorge Fernández Merlet, quien es hijo de Silvia Merlet, la representante de la empresa Paisajismo y Jardines del Norte Spa, sobre la cual se había suspendido la adjudicación de la licitación y, que además, está en la mira de la Fiscalía.

Incluso, ambos aparecen en una audiencia de lobby ante el Serviu de Arica el pasado 12 de julio de 2022, representando a la empresa Paisajismo y Jardines del Norte Spa.

La aprobación del contrato con Norte Verde se discutió el 5 de diciembre de 2023 en la sesión Nº34 del Concejo Municipal de Arica, cuatro días después de la constitución de la empresa. En la instancia, el alcalde señaló que "es una situación de urgencia que no esperábamos que nos pasara, pasó algo totalmente imprevisto, producto de la empresa saliente y ante eso tenemos que responder ante un mandato que tenemos como municipalidad y concejo, que son las áreas verdes, que son funciones privativas de la municipalidad".

Desde el equipo del alcalde explicaron al Concejo que para el servicio de cuatro meses se recibió una sola oferta, la de Norte Verde. "Se recibió una sola oferta, ¿Por qué? Porque son cuatro meses (...) eso es lo que tenemos hoy día como solución", dijo Marcos Gutiérrez, jefe de mantenimiento de la Municipalidad.

Ante la presentación, el concejal Gabriel Fernández consultó a Gutiérrez qué experiencia tenía la empresa Norte Verde en la mantención de áreas verdes. "¿Qué experiencia tiene esta empresa? Porque no podemos tomar una empresa que nunca ha hecho nada, que venda chocolates y venga a regar", cuestionó Fernández.

Gutiérrez: "Tiene experiencia, en lo que es camiones aljibes, en lo que es riegos, tiene experiencia en eso, pero como no es una licitación, nosotros estamos colocando que nos deben el servicio de agua, el control lo vamos a hacer nosotros".

Concejal: "¿Cuántos años lleva formada esta empresa?"

Gutiérrez: "No, no tengo ese detalle, no tengo esos detalles"

Concejal: "Es que es importante, por el respaldo que tenemos que tener… (si) yo voy a trabajar a una parte, me piden el currículum".

Gutiérrez: "Concejal estamos en Arica, no estamos en Santiago. En Santiago miro para el lado y tengo 20 empresas".

Tras la discusión, el alcalde Espíndola señaló que se trata de un servicio de cuatro meses, "no es necesariamente atractivo para todas las empresas. Llegó esta empresa y es la que estamos nosotros hoy día optando".

A pesar de los cuestionamientos el concejo aprobó con nueve votos a favor y una abstención, el trato directo con la empresa Norte Verde.

A casi cuatro meses de la aprobación, el trato con Norte Verde sigue en ejecución, a pesar de que hay concejales que denuncian fallas en la mantención de áreas verdes. "Hay 14 mil metros cúbicos de agua a disposición de esta empresa, pero lo que necesita realmente la ciudad es 25 mil (...) el servicio no va a alcanzar a mantener todas las áreas verdes, de hecho no lo está haciendo, no hay poda, no hay limpieza", asegura Cristián Rodríguez, quien es presidente de la comisión investigadora de la mantención de áreas verdes.

Incluso a pocos días de firmar el contrato, la empresa recibió la primera multa por "incumplimiento en la dotación de personal" que estaba contemplada en el contrato, por lo que la empresa debió pagar cerca de dos millones de pesos.