Caótica llegada de Sergio Muñoz a tribunales: Escolta de exdirector de la PDI agredió a periodistas y camarógrafos

19 mar. 2024 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una caótica llegada al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago protagonizó el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, para ser formalizado tras las acusaciones en su contra por revelar información confidencial al abogado Luis Hermosilla, quien es investigado por el Caso Audios.

El arribo a tribunales de la exautoridad generó que la prensa se agolpara con el fin de entrevistarlo y conocer sus impresiones del proceso judicial, sin embargo, la escolta reaccionó de manera violenta contra los medios, empujando a periodistas y camarógrafos.

"Venían junto a él funcionarios de la PDI"

"Nosotros estábamos recién llegando al centro de justicia, le sacamos una cuña a su abogado. Y en eso nos dimos cuenta que él (Muñoz) también viene llegando", relató Alejandro, camarógrafo de Meganoticias.

Aton

"Entonces partimos a cubrir su llegada, nos fuimos todos encima, quisimos preguntarle por qué estaba acá, cuál eran las razones, si tenía algo que decir, y entramos con él de espalda, como siempre, tratando de sacarle cuña (entrevista)", relató.

Aunque reconoce que "éramos muchos (periodistas y camarógrafos)", también comentó que, al parecer, venían junto a él funcionarios de la PDI "abriéndole paso, empujándonos, moviéndonos, que saliéramos, que nos corriéramos".

"El que me tocó siempre me decía que avanzara, que avanzara, con los brazos me iba corriendo, yo me volvía a incorporar y él me volvía a correr", añadió.

Según Alejandro, en el trayecto sufrió un pequeño accidente "Me tropecé con alguien, caí de espaldas, pasaron muchos por encima siguiéndolo y después me reincorporé y seguimos haciendo el trabajo".

¿De qué se le acusa a Sergio Muñoz?

La Fiscalía Metropolitana Oriente formaliza a Sergio Muñoz por infracción a la Ley 19.913 y al artículo 246 del Código Penal, ambas referentes a la violación de secreto.

En concreto, a la exautoridad se le acusa de haber revelado información confidencial a Luis Hermosilla sobre diferentes investigaciones. Según informó Ciper, se tratarían de 12 filtraciones referentes a cinco casos judiciales distintos.

El medio consignó que, tan solo 13 días después de asumir su cargo como director general de la PDI, Muñoz habría comenzado a compartir datos confidenciales con el abogado.

Algunos de ellos tenían que ver con la compraventa de la Minera Dominga y la causa por corrupción contra el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa.

Además, habría compartido información secreta sobre otras investigaciones que involucraban a Sebastián Piñera, como lo fue el caso del casino Enjoy.

Todo sobre Luis Hermosilla