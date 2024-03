Elecciones 2024: Cuándo son, qué se elige y las dos novedades que trae el proceso

18 mar. 2024 - 18:05 hrs.

El 2023 finalizó con un importante proceso eleccionario, el Plebiscito Constitucional a través del cual se rechazó la propuesta de una nueva Constitución para Chile. Lo cierto es que no pasará mucho tiempo para un nuevo llamado a las urnas.

Las próximas elecciones en el país se realizarán en la mitad de 2024 y corresponden a las primarias municipales, en unos comicios que estarán marcados por una serie de novedades que lo diferencian de votaciones anteriores.

¿Cuándo son y qué se elige?

De acuerdo al calendario previsto por el Servicio Electoral (Servel), las primarias municipales se desarrollarán el próximo domingo 9 de junio, fecha en la que la ciudadanía deberá elegir a sus candidatos a alcaldes y gobernadores.

Respecto a este evento, el académico de la Universidad de Talca Mario Herrera explicó que "no tendrán obligatoriedad, serán coordinadas desde el Servel y estarán enfocadas en los pactos que no estarán obligados a presentar una lista a nivel nacional. Eso sí, el ganador de la primaria debe presentarse y los partidos políticos no pueden cambiar de candidato".

Imagen referencial /ATON

Posteriormente, el 27 de octubre se realizarán las elecciones generales, en la que se escogerán gobernadores regionales, consejeros regionales (Core), alcaldes y concejales.

Las dos novedades que traen las elecciones generales municipales

Según Herrera, este proceso eleccionario estará marcado por dos grandes novedades, que harán la diferencia en comparación a otras votaciones anteriores.

"Por un lado, el voto obligatorio que llegó para quedarse, y la segunda, es que, por primera vez, en conjunto con los alcaldes y los concejales, se van a elegir a los gobernadores y consejeros regionales en una misma elección", explicó.

Lo anterior porque el 4 de enero de 2023 se restableció la obligatoriedad de votar, a través de la Ley N° 21.524. Esta medida establece que el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos que se desarrollen en Chile, salvo en primarias.

Respecto a las elecciones de octubre, Herrero señala que "entre un 65 y un 70% de la población que antes no votaba en elecciones municipales ahora tendrá que hacerlo. Eso crea incertidumbre y cambios en la composición del electorado".

¿Habrá dos días de votaciones?

Teniendo en cuenta el aumento del padrón electoral y el amplio número de candidatos, desde el Servel surgió la propuesta de extender el proceso de votación durante dos días.

Sin embargo, esto no es algo inédito, ya que durante el periodo de pandemia se aumentaron los días de votación para evitar contagios. "Ahora se pretende hacer lo mismo, pero en contexto de voto obligatorio, asumiendo que la cantidad de participantes va a ser muy alta y, por end,e se va a requerir ampliar el periodo para evitar que se acumule gente dentro de los locales de votación",

Todo sobre Elecciones Municipales Chile