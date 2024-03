"Espero que me perdone": Pineda rompe el silencio tras acusaciones de agresión a su pareja

15 mar. 2024 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista Jean Paul Pineda se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra de agredir a su pareja, motivo por el que fue detenido y formalizado.

"Sean empáticos con la desgracia o problemas"

De acuerdo a chats revelados al programa "Que te lo digo", de Zona Latina, el jugador afirmó que los antecedentes entregados sobre lo sucedido no están completos. "Sean empáticos con la desgracia o problemas", solicitó.

"Uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio. Si no he hablado y no hablaré es porque el tiempo dirá todo. Lo que yo tenga que mejorar es para mí y no para ustedes. Lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos son para mí y ella", añadió Pineda.

Aton

Pineda asegura que hay "información falsa"

Asimismo, el futbolista aseguró que "están perfilando y difamando información falsa y al final al que están queriendo dejar mal es a mí".

"El tema del maltrato y la violencia nadie le está dando la espalda. Al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de dos y al único que han dejado mal es a mí, porque yo jamás voy a salir diciendo algo ni de ella ni de mí, porque tengo a mis hijos y ustedes se darán cuenta de la relación que yo tengo con ellos", sostuvo.

"Eespero que me perdone, yo la perdoné"

Jean Paul Pineda también deslizó haber sido víctima de algún hecho de violencia: "Ustedes no saben y uno como hombre calla muchas cosas".

"Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, ¿me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público ni nada. Yo sé cómo ha sido todo y espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todo porque de eso se trata", concluyó.

¿Qué se sabe sobre el hecho de violencia del que se la acusa?

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 7 de marzo, en el domicilio de ambos en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida.

El fiscal Félix Rojas informó que, de acuerdo a la declaración de la víctima, "ella estaba en su casa cuando el imputado, bajo los efectos del alcohol, llega sin motivo justificado y la agrede golpeándola en distintas partes del cuerpo, además de amenazarla de muerte”.

"Según lo que ella dice, tuvo que encerrarse, llamando a Carabineros, quienes proceden a la detención del imputado", añadió el persecutor.

Pineda fue formalizado por amenazas y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, quedando con prohibición de acercarse a la víctima. Además, el tribunal ordenó al futbolista abandonar el hogar en común.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.