"Adiós casita, tengo que arrancar": El trágico registro de un afectado por los incendios en Valparaíso

15 mar. 2024 - 06:00 hrs.

La noche de este miércoles un voraz incendio afectó al Cerro Cordillera, en la comuna de Valparaíso, el cual dejó al menos 15 viviendas afectadas.

De manera casi simultánea se registraron otros siniestros en Valparaíso, incluso, dos menores de edad resultaron fallecidos por el fuego que afectó una casona en el mismo sector.

"Adiós casita"

En redes sociales comenzó a circular un video de uno de los afectados, quien tuvo que ver cómo las llamas avanzaban rápidamente hacia su hogar.

El registro se hizo viral por el emotivo relato de la víctima del incendio, quien se despidió de su casa mientras grababa y escapaba del fuego.

"Adiós casita, chao casita, nos vemos. Todo lo construido y lo vivido, me voy, tengo que arrancar. Ya no da pa' más", dice en el video mientras enfoca el fuego.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Claudio Guzmán, quien grabó el video, relató cómo fue la fatídica noche del incendio.

¿Qué pasó con la casa del video "Adiós casita"?

"Llamé a mi hija, que vive al lado mío, y me dijo que había un incendio, pero que el fuego se veía lejos. Diez minutos después me llamó de nuevo y me dijo, 'papá, los bomberos nos están diciendo que hay que evacuar'. La conversación la escuchó mi jefe. Me dijo, 'don Claudio, vaya a su casa nomás, olvídese del trabajo'. Entonces partí", cuenta.

"Cuando llegué me di cuenta que el fuego estaba super cerca. Había mucho viento y el fuego avanzaba por la quebrada hacia arriba. Como a las diez y media de la noche, los bomberos me dijeron que tenía que irme de la casa. Más bien me sacaron un poco a la fuerza. Muy a la rápida solo atiné a sacar dos cosas: el notebook de mi hija, que me lo pidió, y una foto mía y de mi señora cuando nos casamos. Yo soy viudo, así que esa foto significa mucho para mí", señaló.

A pesar de que el fuego alcanzó parte del techo, su casa se salvó de ser consumida. "Como a las tres de la madrugada me convencí de que mi casa se había salvado. Cansado como estaba, me derrumbé en la cama y me quedé dormido".

