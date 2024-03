Pronóstico de lluvia para este fin de semana: Conoce las zonas en donde se esperan precipitaciones

15 mar. 2024 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que se registren precipitaciones en el país este sábado 16 y domingo 17 de marzo.

En concreto, se trataría de 8 regiones en las que se presentaría el fenómeno.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, habrá chubascos aislados en la madrugada de ambos días.

Aton

Zona norte

Se esperan precipitaciones durante la tarde del sábado y domingo en los sectores de Visviri, en la región de Arica y Parinacota, y en Colchane, en la región de Tarapacá.

Zona sur

En La Araucanía las precipitaciones se registrarán solo el sábado, desde la madrugada hasta la tarde, específicamente en Pucón y Villarrica.

El mismo día, aunque solo en las primeras horas de la jornada hasta la mañana, el fenómeno se dará en la región de Los Ríos, en zonas como Lago Ranco y Panguipulli.

En Los Lagos lloverá en todo el fin de semana, aunque con distinta frecuencia dependiendo del lugar. En Chaitén y Cochamó caerán chubascos de comienzo a fin; en Osorno, durante la mañana y tarde; en Puerto Montt, la madrugada del sábado y desde la mañana hasta la noche del domingo.

Extremo sur

Se esperan lluvias en toda la región de Aysén durante el fin de semana, en zonas como Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochrane, Caleta Tortel y Villa O'Higgins.

Lo mismo ocurrirá en región de Magallanes, en donde las precipitaciones se extenderán en ambas jornadas.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, este sábado y domingo el centro de Santiago amanecerá despejado y se mantendrá así durante la tarde, con una mínima de 10° C en los dos días, y una máxima de 28° C el sábado y 29° C el domingo.

Según el organismo, no se encuentran pronosticadas precipitaciones para los próximos días en Santiago.