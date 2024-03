"Es súper extraño, porque son pruebas": Las dudas de la familia de padre e hijo baleados por funcionarios de la PDI

12 mar. 2024 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

En estado grave continúan un padre y su hijo tras ser baleados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado domingo en la comuna de Colina, Región Metropolitana, en un incidente donde habrían sido confundidos con delincuentes.

Desde la familia de las víctimas aseguraron que son inocentes, y que jamás debieron haber sido atacados por detectives. Actualmente, tres policías están en calidad de testigos, mientras en la institución se realiza un sumario administrativo. De forma paralela, surgieron videos que dan cuenta del procedimiento, a los que obtuvo acceso Meganoticias.

Acorde a lo que señaló la PDI el pasado domingo, todo comenzó con un operativo para dar con un automóvil con el que se estaban que cometiendo delitos, momento en que se produjo una persecución y por consecuencia los disparos.

Captura del video

Si bien la investigación quedó en manos de Carabineros tras instrucción de la Fiscalía, los familiares de los afectados, identificados como Luis Palacios, de 46 años, y su padre, Jaime Palacios, de 68 años, aseguraron que funcionarios de la PDI llegaron hasta el hospital donde se recuperan sin dar detalles de qué hacían ahí. Además, afirmaron que las ropas que vestían al momento del ataque desaparecieron.

Víctimas pensaron que se trataba de un asalto

Mónica Palacios sostuvo que "mi hermano y mi papá no estaban haciendo nada, ellos (PDI) se equivocaron de persona", ya que poco antes del ataque habían estado compartiendo un asado.

En ese contexto, y a eso de las 01:00 horas de ese día, Luis se subió a su auto para ir a dejar a su padre, quien le dijo que quería descansar. Sin embargo, minutos más tarde, llamó desesperadamente a su esposa y le pidió que le abra el portón de la casa, porque creía que lo iban a asaltar, ya que estaba siendo seguido por un vehículo que no tenía logo ni baliza de la PDI.

"Él pensaba que lo iban a asaltar. El auto que lo seguía, la camioneta, iba con sirena, pero no llevaba baliza, entonces se dio más de una vuelta tocando la bocina para que le abrieran el portón y en esas vueltas fue que lo interceptaron", detalló.

Afectados no opusieron resistencia y fueron golpeados a pesar de estar baleados

La mujer contó que su sobrino de 14 años observó toda la escena. "Él vio cuando un auto seguía a su papá y una detective con la mitad del cuerpo afuera iba disparándole al auto de su papá (...) hay videos donde se ve que él (Luis) no opone resistencia y lo golpeó estando herido".

"A él lo interceptó este vehículo, camioneta, que no tiene ningún logo de la PDI, y un vehículo rojo. De este vehículo rojo bajo un tipo de short, yo no sé si es PDI o no (...) bajó violentamente a mi hermano", agregó.

Dos funcionarios de la PDI habrían llegado hasta el Hospital San José y no explicaron que hacían ahí

También relató a Meganoticias que una vez que llegaron al Hospital San José, donde su padre y hermano están siendo atendidos, encontraron a dos supuestos funcionarios policiales. Cuando les consultaron qué hacian ahi, se retiraron si emitir palabras. "Eran dos personas, un hombre y una mujer".

"También tengo que comentar que la ropa de mi hermano, con la que lo hirieron, tampoco está disponible, se perdió. Es súper extraño, porque son pruebas", lamentó.

Por su parte, Mónica Pineda, esposa de Jaime y madre de Luis, indicó que "gracias a Dios el respaldo del auto frenó algunos disparos que podrían haberle dado en la cabeza a mi hijo (...) que se investigue bien y que ellos asuman sus consecuencias, que sean honestos, porque ellos igual son personas, igual que cualquiera. No porque ellos tienen una credencial pueden sentirse superior a los demás".

Jaime y Luis siguen recuperándose

Actualmente, tanto el padre como su hijo se mantienen en estado grave, siendo atendidos por personal médico. Jaime podría perder la visión y audición de su lado izquierdo, mientras que Luis fue estabilizado y logró salir del riesgo vital.