Alcalde Vodanovic pide apoyo militar para combatir la delincuencia en Maipú

12 mar. 2024 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Tomás Vodanovic (RD), alcalde de Maipú, aseguró este martes que es necesario que militares resguarden su comuna, ubicada en el sector surponiente de la Región Metropolitana.

Desde el Palacio de La Moneda, y tras reunirse durante la mañana con la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que la petición "que traemos desde el municipio es solicitarle al Gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad, que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas".

Lo anterior fue solicitado "ante la falta de dotación policial tanto en Maipú, como en otras comunas de la Región Metropolitana, y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando", dijo.

Vodanovic desde La Moneda

"Necesitamos terminar con esta ola de delitos"

El jefe comunal sostuvo que se requiere que "el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores, para algunas funciones, pero contar con ello cuanto antes".

"Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes de distintos partidos, de distintas tendencias. Aquí no hay barreras ideológicas que no nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos. Es algo que a mí me demandan permanentemente, necesitamos terminar con esta ola de delitos y entre antes intervengamos será mejor para el país", agregó.

En ese sentido, Vodanovic detalló que "también le solicitamos a la ministra poder considerar seriamente el apoyo de presencia militar en ciertos sectores de infraestructura crítica y barrios más complejos de Maipú, lo cual esperamos que pueda ser procesado prontamente".

"Tenemos que resolver con las herramientas que nos da el Estado"

El alcalde aprovechó la instancia para "hacer el llamado no sólo al Gobierno, que está muy dispuesto a utilizar esta herramienta, sino también al Congreso, a poder avanzar cuanto antes en esta materia, porque la crisis de seguridad requiere que todos actuemos de forma coordinada, colaborativa, pero también con gran sentido de urgencia".

"Las autoridades no estamos para lamentarnos, para comentar, para patalear, estamos para resolver y tenemos que resolver con las herramientas que nos da el Estado", acotó.

