Tiene gimnasio, locales comerciales y es foco de delitos: ¿Cómo es la toma en la que fue encontrado el cuerpo de Ojeda?

¿Qué pasó?

Enterrado bajo una loza de cemento en la toma Vicente Reyes de Maipú, Región Metropolitana, fue encontrado el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien había sido secuestrado en la madrugada del 21 de febrero.

De acuerdo a las autoridades, el campamento es un foco de delincuencia, motivo por el cual el alcalde Tomás Vodanovic pidió ayuda a la delegación presidencial para realizar una gran intervención que permita realizar desalojos.

¿Cómo es la toma en la que fue encontrado el cuerpo del exmilitar Ojeda?

La toma Vicente Reyes está ubicada entre el Camino a Melipilla y Avenida Los Pajaritos, y pese a ser una ocupación irregular, cuenta con instalaciones eléctricas formales.

En la toma Vicente Reyes fue encontrado el cuerpo del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda

"Esto más que una toma de terreno, es un barrio constituido con muchas características, como locales de venta de carne, gimnasio, etcétera", señaló el alcalde Vodanovic.

La ocupación empezó el 2018 con unas 80 casas de material ligero construidas por inmigrantes haitianos. Actualmente, conviven 600 familias, de las cuales el 80% son extranjeras. Muchas de ellas son víctimas de bandas agresivas que les cobran un subarriendo.

El delito en la toma Vicente Reyes

El lugar es identificado como un foco de delitos. En palabras del alcalde de Maipú, es terreno de bandas organizadas.

"Desconozco si es el Tren de Aragua o no, esos son detalles que maneja la Fiscalía, pero más allá del nombre de la banda, son bandas que generan delitos graves de crimen organizado", sostuvo.

Del municipio cuentan que se ha intentado intervenir el lugar con ayudas sociales como lo hizo Techo y el Serviu, y con seguridad municipal para prevenir delitos, pero tras la pandemia, el problema se desbordó.

"Tratamos de explicárselo a los vecinos en terreno, pero intervenir ese tipo de tomas excede con creces las capacidades que tenemos como municipio. Recordemos que los funcionarios municipales no están armados, no tienen chalecos antibalas, no tienen protección", señaló Vodanovic.

Piden desalojar la toma Vicente Reyes

El jefe comunal sostuvo que se requiere de una gran intervención junto a las policías y la Delegación Presidencial, para luego realizar desalojos paulatinos hasta recuperar el campamento.

La delegada presidencial, Constanza Martínez, expuso que "son nuevos tipos de campamentos, por lo tanto, requieren una mirada integral por parte del Estado. Segundo, acá necesitamos medidas sostenibles en el tiempo, no sirve para mí hacer la reubicación de un espacio y que luego esto tenga impacto en comunas aledañas".

En tanto, los expertos creen que los desalojos son medidas necesarias, pero no resuelven el problema de la criminalidad, el que requiere de intervención por parte de todo el Estado.

"Evidentemente, tiene que ser parte de una política criminal y estatal que tenga que ver con el desalojo y el empadronamiento de todas las personas que están en el lugar, incluso con la participación de Migraciones para que fiscalicen quiénes están irregularmente en Chile", afirmó el exfiscal José Antonio Villalobos.

