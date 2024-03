Crimen de exmilitar Ronald Ojeda: Fiscalía confirma causa de muerte y participación del Tren de Aragua

04 mar. 2024 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal coordinador de ECOH, Héctor Barros, confirmó la tarde de este lunes la causa de muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en una toma de Maipú tras haber sido secuestrado desde su departamento en Independencia.

Sus declaraciones fueron emitidas posterior a la audiencia de formalización del único imputado en el caso, en donde también dio a conocer que el Tren de Aragua estaría vinculado en el crimen.

Participación del Tren de Aragua

De acuerdo al persecutor, el tribunal logró acreditar la participación del detenido de 17 años, quien quedó con internación provisoria, "en el delito de secuestro con homicidio, como también el hecho de que hay una organización transnacional que está operando en este secuestro, vinculado al crimen organizando".

PDI

Barros aclaró que las diligencias que se han desarrollado están destinadas "a establecer la participación de cada uno de los imputados, en un contexto de criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua".

Además, precisó que el actuar del joven formalizado "es en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura (...) Posteriormente, trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo, en la Costanera Norte".

El fiscal aclaró que el menor de edad no formó parte del grupo que subió hasta el edificio desde donde fue secuestrado a Ojeda.

"Él tiene la función de prestar cobertura en el entorno al domicilio de la víctima junto a una tercera persona en un vehículo", agregó.

Causa de muerte de exmilitar Ojeda

En la instancia, la autoridad también dio a conocer que la causa de muerte de Ojeda fue por asfixia, "con un elemento de tracción".

"Esa es la causa de muerte que tenemos establecida por ahora. Hay solamente un informe preliminar, el informe final lo tiene que evacuar el Servicio Médico Legal en el curso de los días que vienen", explicó Barros.

Participación de otras dos personas en el crimen

El persecutor también se refirió a las otras dos personas implicadas en los hechos, quienes ya cuentan con órdenes de detención.

"Tienen una participación bien importante en estos hechos, las órdenes están libradas por el tribunal competente y estamos a la espera de que se puedan ejecutar", señaló

"Corresponde a personas que participaron directamente en el secuestro dentro del edificio, en el departamento de la víctima", aseveró, agregando que ambas son mayores de edad.

"Este fue un secuestro y un crimen por encargo"

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia de Ojeda, también entregó sus apreciaciones al término de la audiencia de formalización.

"No tengo ninguna duda de que este fue un secuestro y un crimen por encargo, respecto de quienes, incluso, ya tienen algunas otras investigaciones dedicados a los mismos hechos. De eso no me cabe la más mínima duda", señaló a la prensa.

"Las preguntas acerca de quién hizo este encargo y porque lo hizo, nosotros esperamos que la investigación las resuelva lo más pronto posible", añadió Manríquez.

El letrado insistió en que "este fue definitivamente un crimen por encargo... Los niveles de detalle, de crueldad, de organización, de ejecución de este crimen horrendo realmente tienen que hacer reflexionar a muchas personas".

En esa línea, expuso que "de lo que se puede decir, sin revelar ninguna información sensible, es que el interés no sería de esa supuesta organización criminal, esa supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo de 'negocios', de alguien que sí tenía interés en él. Esas respuestas hoy día no están y nosotros vamos a trabajar y apoyar para que en lo posible se obtengan".

"En este caso no hay ningún indicio que diga que Ronald Ojeda estaba vinculado a alguna actividad ilícita", afirmó.

Además, indicó que la toma de Maipú en donde fue encontrado "aparentemente era un lugar recurrente para recibir esta suerte de bodegaje criminal. O sea, es un lugar que estaba de alguna manera habilitado o dispuesto para hacer este 'servicio'".

Todo sobre Caso Ronald Ojeda