Inteligencia Nacional vulnerada: Expertos coinciden en fallas del sistema ante el caso de Ronald Ojeda

03 mar. 2024 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

El caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en nuestro país, dejó en evidencia la crisis de seguridad por la que se encuentra atravesando el territorio nacional.

Es por lo anterior que distintos sectores políticos piden reestructurar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), además de que expertos coinciden en que existen fallas en el sistema de seguridad nacional.

¿Qué se dijo respecto a las fallas en el sistema de seguridad nacional?

En primer lugar, por una parte, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, señaló que "los sectores de oposición han sido irresponsables al jugar con el caso de Ronald Ojeda y poner en tela de juicio la estrategia de seguridad de nuestro país".

"Acá debemos actuar con absoluto criterio y unidad de acción", agregó.

Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó que la situación "no es un problema de la derecha, no es un problema de la izquierda, no es un problema del Gobierno, es un problema del país".

En tanto, el prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Labarca, enfatizó en que "aquí hay realmente un trabajo de inteligencia criminal, tratando de imitar el trabajo que hace la policía".

Finalmente, John Griffiths, general en retiro del Ejército, aseguró que "lo más grave es que no estamos en condiciones, al carecer de un sistema de inteligencia como país, de saber razonablemente lo que ocurrió y quiénes son los responsables".

