Embajador de Venezuela en Chile participó de homenaje del PC a Gladys Marín

04 mar. 2024 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, fue parte del homenaje que el Partido Comunista (PC) realizó en honor a la fallecida exdiputada Gladys Marín.

La ceremonia tuvo lugar en el Cementerio General de Santiago, a pocos días de cumplirse, el próximo 6 de marzo, 19 años desde el fallecimiento de la también excandidata presidencial, quien perdió la vida a causa de un tumor cerebral.

Durante su participación en el Cementerio General, Méndez fue abordado respecto al secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, reconocido opositor al régimen de Nicolás Maduro, pero no quiso hacer comentarios.

Tensión entre el Gobierno y la oposición por crimen de exmilitar venezolano

Su presencia coincidió con un momento en el que la oposición ha cuestionado al PC por los comentarios de Juan Andrés Lagos, miembro del partido y asesor del Ministerio del Interior, quien puso en duda la conexión del crimen con el gobierno de Maduro.

"Las personas que son dirigentes de partidos de derecha se tienen que hacer responsables, porque es muy grave y no es la primera vez que ocurre", dijo Lagos.

Horas antes, el Presidente Gabriel Boric, sin hacer mención a la muerte de Ronald Ojeda, acusó a la oposición de anticomunismo visceral y respaldó el compromiso democrático y social del PC.

"El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente (...) Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno", escribió el mandatario.

El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 2, 2024

Respuesta de la oposición al respaldo del Presidente al PC

Desde el primer día, el secuestro de Ronald Ojeda complicó al Gobierno. En el oficialismo evitaron generar hipótesis, pero el Partido liderado por Carmona no descartó que la Agencia Central de Inteligencia, en Estados Unidos, pudiese estar detrás del secuestro.

Por su parte, la respuesta de la oposición no tardó en llegar. "La situación de este ciudadano que no fuimos capaces de entregarles asilo contra la opresión, también debe haber muchos otros ciudadanos venezolanos que están preocupados en Chile, porque hay un partido de Gobierno que tiene afinidad con esa dictadura y es importante, simplemente que no tengan acceso a información de esas personas", dijo Javier Macaya, presidente de la UDI.

En cuanto al caso de Ronald Ojeda, este lunes 4 de marzo se llevará a cabo la formalización de, quien hasta ahora, es el único detenido por su participación en el crimen, un joven venezolano de 17 años.

Todo sobre Caso Ronald Ojeda