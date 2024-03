Jornadas de rafting en el Cajón del Maipo: El cuestionado método para capacitar a funcionarios en Cerro Navia

12 mar. 2024 - 11:15 hrs.

Cerro Navia se encuentra dentro de las tres comunas con las peores condiciones socioeconómicas de la Región Metropolitana, según detalla un informe del Ministerio de Desarrollo Social publicado en 2022. Sin embargo, tuvo recursos para costear la realización de dos jornadas de rafting a 54 funcionarios municipales en febrero del presente año.

Así quedó establecido en un decreto, al que tuvo acceso Mega Investiga, el cual fue firmado por el alcalde Mauro Tamayo, el pasado 23 de febrero, en que autoriza la contratación por Trato Directo a la “Constructora e Inmobiliaria Bargsted y Aravena Limitada” para la realización de dos “jornadas de capacitación y planificación” que contemplaron actividades de rafting en el Cajón del Maipo.

Las actividades, que tuvieron un costo total de $4.440.000, se desarrollaron en plena jornada laboral, los días martes 27 y miércoles 28 de febrero, y contaron con la participación del jefe comunal y miembros de su equipo de confianza.

Weber y Durkheim para justificar la capacitación

Mega Investiga accedió al listado completo de los funcionarios que participaron de las actividades, dando cuenta que entre ellos se encuentran la jefa de gabinete del Alcalde, el administrador municipal, el director jurídico, el contralor municipal y directores de diferentes departamentos de la institución.

La inclusión del contralor no pasó desapercibida. “No se puede ser juez y parte”, aseguró la concejala Paula Cona (Comunes) en entrevista con este medio. Se trata de una premisa compartida por el concejo municipal. En sesión celebrada el pasado miércoles, el concejal Sebastián Caiceo (RD) manifestó su preocupación al respecto pues, a su juicio, la dirección de control municipal “tiene que ser una dirección lo más independiente posible de la gestión municipal, de hecho debe serlo, porque además cumple una labor de poder apoyar la fiscalización del concejo municipal en cada una de las actuaciones del municipio. Por tanto ese punto me preocupa y me preocupa mucho”.

Pero la participación del jefe de control municipal no fue lo único que llamó la atención de los concejales. Otro aspecto cuestionado son los criterios bajo los cuales se seleccionó a los beneficiarios de la actividad en el Cajón del Maipo. Si bien en general existe un consenso transversal en que las capacitaciones son importantes, a algunos no les parece correcto que se haya celebrado está jornada entre personas cercanas al Alcalde, quienes ostentan cargos de exclusiva confianza.

“Tenemos trabajadores recogiendo basura todo el día, gente del departamento de tránsito que no pararon en toda la pandemia para entregar las licencias y son trabajadores de base, que efectivamente tienen muchos conflictos en ese departamento, que pudiesen haberse capacitado en mejor trato al usuario y también en mejor trato entre ellos mismos… Pero no, se lleva a los cargos más altos del municipio”, criticó el concejal David Urbina (Comunes).

En el informe de la actividad veraniega, la municipalidad justificó la capacitación aludiendo a los padres de la Sociológica Émile Durkheim y Max Weber en lo relativo a pensar en una transición de una “sociedad con solidaridad mecánica” a una “sociedad con solidaridad orgánica”. En esa línea, destacan la teoría de Weber sobre la burocracia y lo que pensaba sobre la jerarquía, división del trabajo y la meritocracia.

En total, el municipio gastó $3.000.000 en el pago de desayunos, almuerzos y onces para los funcionarios que participaron de la “capacitación” y $1.440.000 en las actividades de rafting por los descensos del Río Maipo.

Mega Investiga consultó a Cerro Navia por esta denuncia y mediante un comunicado informaron que esta actividad fue financiada con fondos municipales, provenientes de la glosa “Cursos de Capacitación”.

“Una actividad extraordinaria”

El último concejo municipal no fue fácil para el alcalde Mauro Tamayo. En medio del espacio que él tiene para dar a conocer sus labores, puso sobre la mesa esta capacitación que estaba haciendo “mucho ruido” entre los concejales de Cerro Navia.

Así no dudó en advertir que se trataba de una actividad extraordinaria.

“Muchas veces pensamos ¿por qué no estamos entregando el mejor servicio?¿Qué falta? (...) Uno de esos elementos es que nos faltan habilidades de trabajo en equipo, de confianza, de lograr entender que: o remamos todos en la misma dirección, o no resulta”, sostuvo el jefe comunal.

Esta intervención provocó que la mayoría de los concejales presentes realizaran múltiples preguntas sobre esta capacitación, pues no todos quedaron conformes con la explicación de Tamayo y solicitaron más información para entender el millonario gasto.

En esa línea, la municipalidad indicó a Mega Investiga que la justificación para aprobar la capacitación se basó en que ese deporte extremo “es uno de las medidas más eficaces a la hora de abordar el trabajo en equipo”, además de mejorar “sustantivamente la productividad, comunicación y lazos de confianza entre los grupos”.

De todas formas, explicaron que estos procesos tuvieron un bajo costo en comparación a otros programas de coaching. “Está bastante por debajo del promedio, considerando que se realizaron cuatro dinámicas de trabajo y el servicio de alimentación durante toda la jornada”.