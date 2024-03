Discotecas, locales para enviar dinero, un presunto cementerio y más: Lo que se puede encontrar en la toma de Cerrillos

08 mar. 2024 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

La toma Nuevo Amanecer de Cerrillos, en la región Metropolitana, ha estado en el ojo del huracán durante el último tiempo, luego de que se conociera la presunta existencia de un cementerio clandestino en su interior.

Ubicada en lo que antiguamente fue el vertedero Lo Errázuriz, actualmente, el campamento es sindicado como el más grande de Santiago, ya que se estima que cerca de 15 mil personas viven ahí, en su mayoría, extranjeros.

La toma comenzó como un pequeño campamento a mediados de 2020, cuando en medio de la pandemia del coronavirus y motivados por problemas económicos, un grupo de familias, principalmente chilenas, decidieron instalarse en el predio. El dinero obtenido con los retiros de las AFP, fue crucial para que pudieran comenzar a construir sus viviendas.

Toma de Cerrillos en junio de 2020.

Según explicaron vecinos de este campamento a Mega Investiga, rápidamente, la toma comenzó a poblarse de manera masiva. Primero, llegaron migrantes peruanos y luego hubo una oleada de migrantes haitianos.

Toma de Cerrillos en junio de 2021.

"Hay gente mala y gente buena, hay más gente buena, mucha gente trabajadora. Aquí hay haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos, dominicanos y unos pocos chilenos. Hay sectores que son buenos, pero entremedio hay gente mala", explicó Inés, una de las dirigentes de este campamento.

Discotecas, prostíbulos, un cementerio clandestino y más

En sus más de tres años de existencia, la toma de Cerrillos se transformó en una ciudadela sin ley.

"Está cada vez peor, ha llegado gente nueva, llega siempre gente que uno no conoce", expresó una vecina del lugar, quien también reveló que pese a que se trata de un campamento, hay gente que arrienda casas dentro de la toma.

Restaurante en la toma de Cerrillos

De acuerdo a los vecinos, con la llegada de migrantes, también aparecieron discotecas y prostíbulos clandestinos al interior del campamento.

En el reportaje de Mega también quedó evidenciada la existencia de decenas de negocios ilegales, tales como peluquería, ferretería, minimarket, boutique, restaurante y hasta un local de envío de dinero al extranjero.

Sitio de envío de dinero y local de venta de ropa (Captura)

En la toma también se pueden encontrar iglesias de diferentes cultos, donde, incluso, se celebran matrimonios.

En cuanto a las viviendas, hay varias casas de construcción sólida, de dos pisos, con balcones, rejas de fierro y televisión satelital.

Al recorrer las laberínticas calles de este lugar, uno se puede topar con una gran cantidad vehículos de todo tipo, incluidos camiones y camionetas.

Según contó Ximena, una dirigenta vecinal, "pregunté por qué tenían tantos autos y la respuesta fue 'nos juntamos cinco o seis, ponemos una cuota y le compramos el auto a alguien. Después ponemos la cuota y le compramos el auto a otro y así sucesivamente'. No me dejó muy claro porque un auto cuesta 13, 14, 20, 30 millones".

Cementerio ilegal

Uno de los puntos más llamativos del interior del campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos es el supuesto cementerio ilegal. Aunque los vecinos evitan hablar de este tema, uno de los habitantes de la toma confirmó su existencia a Mega.

Sobre el presunto asesinato y posterior sepultura de gente dentro de la toma, el vecino sinceró: "No puedo hablar de eso porque tampoco quiero ser uno más de los que han muerto. A mí me duele que maten, ya van como 9 o 10 chilenos y uno que es nuevo en la calle, tranquilo sobre todo, porque no me puedo meter más allá".

Tras ser consultado sobre la existencia del cementerio, reveló que "si —existe—, todos lo saben".