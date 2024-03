Locutora radial fallecida en accidente tenía planes de matrimonio y estaba feliz por ser la más escuchada de la región

11 mar. 2024 - 17:54 hrs.

A las 14:00 horas de este lunes comenzaron los funerales de Constanza "Cony" Saavedra, la querida locutora radial de Osorno que perdió la vida en un accidente de tránsito en la Ruta 5, en la madrugada del sábado 9 de marzo.

En la masiva instancia participaron autoridades locales, colegas y la pareja de la fallecida, el concejal de la comuna de San Pablo, Fabián Cortez, quien le dedicó una sentida publicación en sus redes sociales.

Al momento del accidente, la víctima estaba acompañada de su madre y de su hija Maite, de 11 años de edad. La mayor se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que la menor permanecía en riesgo vital.

Así fue el funeral de "Cony" Saavedra

Tras el término del velatorio que se realizó en el Centro Cultural de Osorno, de cuyas dependencias el féretro salió entre aplausos, cercanos y vecinos de "Sita Cony" se trasladaron hasta el Cementerio Parque Osorno para darle el último adiós.

"Se le va a extrañar mucho. Ojalá que esté en un buen lugar y siga apoyando a sus trabajadores, para que esas personas sigan adelante y no se echen abajo", expresó una mujer que solía escuchar a Constanza en la radio Supersol y que seguía a la caravana en dirección al camposanto.

La feliz anécdota antes de su lamentable muerte

Ya en el cementerio, se dejó el micrófono abierto para que quienquiera del gran número de público asistente le dedicase unas palabras. Fue así que se acercó un familiar y colega de Constanza, quien expresó que "te agradecemos por todo. Hoy nos toca venir a dejarla. Solo te pedimos que nos ayudes en este momento, que nos des fuerzas para que sigamos haciendo lo que tú más querías".

El hombre relató la última anécdota que vivió con ella el viernes, poco antes de que falleciera: "Andaba feliz de la vida, porque rondaba un comunicado de que era la (locutora radial) número 1 de la región".

La "Cony" era "el cerebro de todo. Va a ser muy difícil seguir sin ella. Trataremos de estar a la altura de lo que ella quería, seguir creciendo en muchos lugares de Chile. Constanza, cuidanos, ilumínanos el camino para seguir haciendo lo que tú más querías, ayudar a la gente", manifestó el familiar.

Constanza "Cony" Saavedra, la fallecida locutora radial (Radio Supersol)

Cony tenía planes de matrimonio

Entre quienes hablaron para despedirla estuvo Fabián, su novio desde hace poco menos de un año, cuando se conocieron en un cumpleaños de una amiga en común.

Primero agradeció a la familia y amigos de Saavedra, rememoró sus momentos iniciales de amorío y el cómo conectó paternalmente con Maite, aunque no fuera su hija biológica. Luego, declaró: "Mi querida Cony, gracias infinitas por dejarme entrar a tu corazón".

"En cada amanecer me darás fuerzas y cuando me vaya a acostar, serás el anochecer. Tu luz me guiará todos los días, tu calor me abrazará, tu energía me animará. Te amo intensamente, siempre", indicó el concejal.

Fue el mismo Fabián quien reveló que ambos tenían planes de matrimonio: "Nos reuniremos pronto, porque me hice hasta un anillo para casarnos. El 21 de febrero del año que venía (2025) nos íbamos a casar en la playa. Los planes han cambiado, pero no tanto, porque nos casaremos en el cielo. Hasta pronto, mi dulce Cony".