Alcaldesa Daniela Peñaloza baja su candidatura a la reelección en Las Condes

04 abr. 2024 - 12:52 hrs.

En desarrollo

¿Qué pasó?

En la jornada de este jueves, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, dio a conocer que decidió bajar su candidatura para la reelección como jefa comunal.

De este modo, ahora la Unión Demócrata Independiente (UDI) deberá definir a un candidato o candidata para que compita por la comuna en las Elecciones Municipales de este mes de octubre.

¿Qué dijo Peñaloza sobre su candidatura en las Elecciones Municipales en Las Condes?

La edil manifestó que "siempre he sentido que la Municipalidad de Las Condes es una gran oportunidad de servicio público, jamás como una plataforma electoral o política, para mí o para cualquiera, a la que yo deba aferrarme, y mucho menos como una fuente de división de la centro-derecha".

"Lamentablemente en los últimos meses se ha intentado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates, sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño", sentenció.

"Esto ha puesto a Las Condes en el foco político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición. Eso tiene que terminar hoy día", agregó.

En ese sentido, señaló: "Porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa".

