Nueve de las diez isapres del país subirán sus precios: Conoce cuál no lo hará

26 feb. 2024 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Superintendencia de Salud informó que nueve de las diez isapres existentes en el país subirán los precios de sus planes de salud.

Lo anterior es debido a que culminó el plazo para que las isapres informaran y justificaran su Adecuación de Precio Base (APB) de este 2024.

La entidad estatal también comunicó que verificará la APB propuesta por cada isapre hasta el 29 de febrero, es decir, el próximo jueves.

Las isapres que subirán sus precios

La información de qué isapres subirán sus precios este año la dio a conocer la Superintendencia de Salud a través de sus redes sociales.

"Tras culminar el plazo este domingo 25 de febrero, 9 de las 10 Isapres del sistema comunicaron su decisión de adecuar los precios bases de los planes de salud", informó en “X”.

De estas isapres, siete corresponden a aquellas que son sistemas abiertos, es decir: Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida, Esencial y Vida Tres.

Además, otras dos de sistemas cerrados también subirán sus valores: Isalud y Fundación BancoEstado.

¿Qué isapre no alzará su valor?

De acuerdo a lo publicado por el mismo organismo, la isapre Cruz del Norte no seguirá los pasos de los otros sistemas de salud.

“Isapre Cruz del Norte no comunicó, ya que no tiene tablas de factores, por ello, no le corresponde aplicar esta alza”, aseveró la Superintendencia.

Por último, se avisó que “los equipos de esta Superintendencia ya se encuentran trabajando en la verificación de estas alzas, para informar a la ciudadanía, dentro de los próximos días, el porcentaje de alza que cada Isapre podrá adecuar a su plan de salud”.

📄PROCESO ADECUACIÓN PRECIO BASE



🔴Tras culminar el plazo este domingo 25 de febrero, 𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟎 Isapres del sistema* 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐬 de los planes de salud.@ministeriosalud — Superintendencia de Salud Chile (@SuperDeSalud) February 26, 2024

